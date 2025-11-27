Нужна ли личная присутствие лица в возрасте от 14 до 18 лет при подаче Учетной карточки одним из родителей — разъяснение

Если лицо в возрасте от 14 до 18 лет, которое желает получить документ, подтверждающий регистрацию в ГРФЛ, может обратиться за получением такого документа в любой контролирующий орган лично или может обратиться один из родителей.

Фото: zp.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области объяснило, нужна ли личная присутствие несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет при подаче Учетной карточки по ф. № 1ДР одним из родителей.

Согласно п. 70.5 ст. 70 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI и п. 1 разд. VII Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 29.09.2017 № 822 (далее – Положение № 822), физическое лицо независимо от возраста (как резидент, так и нерезидент), которое не включено в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов (далее – ГРФЛ), обязано лично или через представителя подать в соответствующий контролирующий орган Учетную карточку физического лица – плательщика налогов по форме № 1ДР (далее – Учетная карточка по ф. № 1ДР) (приложение 2 к Положению № 822), которая одновременно является заявлением для регистрации в ГРФЛ, и предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилию (при наличии), имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения (при наличии), место проживания, гражданство).

Если лицо в возрасте от 14 до 18 лет, которое получило / не получило паспорт гражданина Украины и желает получить документ, подтверждающий регистрацию в ГРФЛ (Карту плательщика налогов), такое лицо может обратиться за получением такого документа в любой контролирующий орган лично или может обратиться один из родителей и подать следующие документы:

– паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица;

– документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

– документ, подтверждающий информацию о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) одного из родителей;

– выписка из реестра территориальной общины о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) несовершеннолетнего лица подается только при наличии такого документа или если задекларированное или зарегистрированное место проживания (пребывания) несовершеннолетнего отличается от места проживания (пребывания) родителей.

«Учитывая изложенное, личное присутствие несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет при подаче одним из родителей Учетной карточки по ф. № 1ДР в контролирующий орган не требуется», — заявили в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.