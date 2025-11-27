Україна вилучила з мирного плану США пункт про повну амністію — Стефанішина

За словами Стефанішиної, пункт про амністію в майбутньому міг би заблокувати притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Фото: DW

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що українській делегації вдалося вилучити з проєкту американського «мирного плану» пункт про «повну амністію», який міг би заблокувати притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.

«Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості», — наголосила Стефанішина.

За її словами, переговори в Женеві дозволили опрацювати всі 28 пунктів плану Трампа, усунувши пастки для неправильного тлумачення, вигідні Москві. Україна домоглася принципових домовленостей, що зберігають можливість притягнення Росії до відповідальності.

«Зі слів нашої делегації, голови делегації та команди, яка працювала над документом, я дізналася, що був живий інтерес до опрацювання кожного елементу з 28 пунктів і просто до того, скільки пасток було закладено росіянами з точки зору можливості неправильного тлумачення, знаєте, або подвійного тлумачення», – сказала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.