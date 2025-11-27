  1. В Украине

Украина исключила из мирного плана США пункт о полной амнистии — Стефанишина

15:36, 27 ноября 2025
По словам Стефанишиной, пункт об амнистии в будущем мог бы заблокировать привлечение России к ответственности за военные преступления.
Фото: DW
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что украинской делегации удалось исключить из проекта американского «мирного плана» пункт о «полной амнистии», который мог бы заблокировать привлечение России к ответственности за военные преступления. Об этом она сказала в интервью DW.

«Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно спорным и касается вопроса справедливости», — подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, переговоры в Женеве позволили проработать все 28 пунктов плана Трампа, устранив ловушки для неправильного толкования, выгодные Москве. Украина добилась принципиальных договоренностей, сохраняющих возможность привлечения России к ответственности.

«Из слов нашей делегации, главы делегации и команды, которая работала над документом, я узнала, что был живой интерес к проработке каждого элемента из 28 пунктов и просто к тому, сколько ловушек было заложено россиянами с точки зрения возможности неправильного толкования, знаете, или двойного толкования», — сказала она.

