Забезпечення прав дітей у прифронтових регіонах — що гарантує держава

У період важких викликів, спричинених війною, державні органи продовжують виконувати роль опори для суспільства, забезпечуючи правовий порядок і захист. Це особливо важливо для дітей — однієї з найбільш уразливих груп, чиї основоположні права повинні бути гарантовані навіть у громадах, що розташовані поблизу лінії фронту. У Міністерстві юстиції розповіли, як саме забезпечують дотримання та захист прав дітей у прифронтових регіонах.

Доступна та безбар’єрна державна реєстрація народження

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції та виконавчі органи сільських, селищних і міських рад продовжують роботу у прифронтових областях, забезпечуючи громадянам доступ до базових реєстраційних послуг. Однією з ключових гарантій є екстериторіальність: батьки можуть зареєструвати народження дитини в будь-якому відділі ДРАЦС на підконтрольній території, незалежно від місця проживання та фактичного народження дитини.

Для зручності громадян діє й комплексна послуга «єМалятко», яка надається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) відділами ДРАЦС. Одне звернення дозволяє оформити одразу кілька необхідних послуг — від державної реєстрації народження до призначення соціальних виплат. Це особливо важливо для прифронтових регіонів, де швидкість та доступність державної допомоги мають критичне значення.

Правові механізми для дітей, народжених на окупованих територіях

Діти, народжені на тимчасово окупованих територіях, не залишаються поза правовим полем України. Законодавство передбачає спрощену процедуру встановлення факту народження в судовому порядку. Документи, що підтверджують факт народження дитини на тимчасово окупованій території, можуть бути використані як докази.

Так, державну реєстрацію народження на підставі рішення суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України проводить відділ державної реєстрації актів цивільного стану та видає свідоцтво про народження українського зразка — єдиний документ, який гарантує дитині право на соціальний захист, допомогу та громадянство.

Юридичне визначення походження дитини

Юстиція продовжує забезпечувати правову визначеність у питаннях походження дитини — ключового елементу реалізації її прав. Законодавство містить чіткі гарантії:

- якщо дитина народжена у шлюбі або протягом 10 місяців після його припинення, батьківство встановлюється автоматично;

- якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини або за рішенням суду.

Ці механізми забезпечують дитині юридичний статус, необхідний для реалізації прав на соціальний захист, утримання, спадкування та інші гарантії, визначені Сімейним кодексом України.

Опіка та усиновлення: захист дітей, які втратили родину через війну

Процедури оформлення опіки й усиновлення функціонують безперервно. Органи опіки й піклування, служби у справах дітей, суди та юстиція працюють узгоджено, аби кожна дитина отримала стабільність і підтримку.

У разі втрати документів допускається використання альтернативних доказів, зокрема даних з державних електронних реєстрів, що забезпечує безбар’єрність процедур і зменшує стрес для сімей від прифронтових територій та ВПО.

Фінансові пільги для прифронтових громад та ВПО

Постанова Кабінету Міністрів №966 від 13 серпня 2025 року встановила додаткові пільги для жителів прифронтових регіонів і внутрішньо переміщених осіб. Вони звільняються від сплати державного мита та адміністративних зборів за низку реєстраційних дій.

Цей крок держави суттєво спрощує доступ до правових послуг і сприяє реалізації принципу безбар’єрності.

