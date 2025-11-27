Обеспечение прав детей в прифронтовых регионах — что гарантирует государство

В прифронтовых областях и дальше работают отделы ГРАГС и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, чтобы люди могли получать все необходимые регистрационные услуги.

В период тяжёлых вызовов, вызванных войной, государственные органы продолжают выполнять роль опоры для общества, обеспечивая правопорядок и защиту. Это особенно важно для детей — одной из наиболее уязвимых групп, чьи основополагающие права должны быть гарантированы даже в общинах, расположенных вблизи линии фронта. В Министерстве юстиции рассказали, как именно обеспечивают соблюдение и защиту прав детей в прифронтовых регионах.

Доступная и безбарьерная государственная регистрация рождения

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния территориальных органов Министерства юстиции и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов продолжают работать в прифронтовых областях, обеспечивая гражданам доступ к базовым регистрационным услугам. Одной из ключевых гарантий является экстерриториальность: родители могут зарегистрировать рождение ребёнка в любом отделе ГРАГС на подконтрольной территории, независимо от места проживания и фактического рождения ребёнка.

Для удобства граждан действует и комплексная услуга «єМалятко», которая предоставляется через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) отделами ГРАГС. Одно обращение позволяет оформить сразу несколько необходимых услуг — от государственной регистрации рождения до назначения социальных выплат. Это особенно важно для прифронтовых регионов, где скорость и доступность государственной помощи имеют критическое значение.

Правовые механизмы для детей, рожденных на оккупированных территориях

Дети, рожденные на временно оккупированных территориях, не остаются вне правового поля Украины. Законодательство предусматривает упрощённую процедуру установления факта рождения в судебном порядке. Документы, подтверждающие факт рождения ребёнка на временно оккупированной территории, могут использоваться как доказательства.

Так, государственную регистрацию рождения на основании решения суда об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины проводит отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и выдает свидетельство о рождении украинского образца — единственный документ, который гарантирует ребенку право на социальную защиту, помощь и гражданство.

Юридическое определение происхождения ребенка

Юстиция продолжает обеспечивать правовую определённость в вопросах происхождения ребёнка — ключевого элемента реализации его прав. Законодательство содержит четкие гарантии:

если ребёнок рождён в браке или в течение 10 месяцев после его прекращения, отцовство устанавливается автоматически;

если мать и отец ребёнка не состоят между собой в браке, происхождение ребёнка от отца определяется по совместному заявлению матери и отца ребёнка или по решению суда.

Эти механизмы обеспечивают ребёнку юридический статус, необходимый для реализации прав на социальную защиту, содержание, наследование и другие гарантии, определённые Семейным кодексом Украины.

Опека и усыновление: защита детей, потерявших семью из-за войны

Процедуры оформления опеки и усыновления продолжают функционировать без перерывов. Органы опеки и попечительства, службы по делам детей, суды и юстиция работают согласованно, чтобы каждый ребёнок получил стабильность и поддержку.

В случае утраты документов допускается использование альтернативных доказательств, в частности данных из государственных электронных реестров, что обеспечивает безбарьерность процедур и снижает стресс для семей из прифронтовых территорий и ВПЛ.

Финансовые льготы для прифронтовых общин и ВПЛ

Постановление Кабинета Министров №966 от 13 августа 2025 года установило дополнительные льготы для жителей прифронтовых регионов и внутренне перемещенных лиц. Они освобождаются от уплаты государственного сбора и административных платежей за ряд регистрационных действий.

Этот шаг государства значительно упрощает доступ к правовым услугам и способствует реализации принципа безбарьерности.

