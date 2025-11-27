Звільнення полонених — принципова вимога України на будь-яких переговорах, — Марія Мезенцева-Федоренко

Депутатка та очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що ключовою умовою України у будь-яких мирних перемовинах є звільнення всіх громадян, яких Росія незаконно утримує.

Важливою умовою України у будь-яких мирних перемовинах є звільнення всіх громадян, яких Росія незаконно утримує. На цьому наголосила народна депутатка та очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, коментуючи гуманітарні вимоги, які Україна послідовно висуває російській стороні.

«Ми повинні думати й діяти в межах міжнародного гуманітарного та кримінального права для того, щоб відстоювати як мінімум основоположні вимоги до російської сторони з гуманітарного напрямку, зокрема, звільнення всіх незаконно утримуваних», - заявила Мезенцева-Федоренко у ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Україна має офіційні списки депортованих та утримуваних громадян — дітей, цивільних і полонених, яких Росія переміщує у численні місця несвободи, включно з колоніями на території РФ. Мезенцева-Федоренко підкреслила, що українська сторона вимагає їхнього негайного звільнення.

Депутатка також нагадала, що питання повернення незаконно утримуваних осіб залишається одним із ключових у міжнародних перемовинах України з 2014 року і постійно порушується президентом, парламентом та дипломатичними представниками держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2025 року відновити обміни військовополоненими та цивільними, яких утримує Росія, і повернути значну кількість людей.

