  1. В Україні

Звільнення полонених — принципова вимога України на будь-яких переговорах, — Марія Мезенцева-Федоренко

16:29, 27 листопада 2025
Депутатка та очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що ключовою умовою України у будь-яких мирних перемовинах є звільнення всіх громадян, яких Росія незаконно утримує.
Звільнення полонених — принципова вимога України на будь-яких переговорах, — Марія Мезенцева-Федоренко
Фото: ВР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Важливою умовою України у будь-яких мирних перемовинах є звільнення всіх громадян, яких Росія незаконно утримує. На цьому наголосила народна депутатка та очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, коментуючи гуманітарні вимоги, які Україна послідовно висуває російській стороні.

«Ми повинні думати й діяти в межах міжнародного гуманітарного та кримінального права для того, щоб відстоювати як мінімум основоположні вимоги до російської сторони з гуманітарного напрямку, зокрема, звільнення всіх незаконно утримуваних», - заявила Мезенцева-Федоренко у ефірі телемарафону. 

Вона зазначила, що Україна має офіційні списки депортованих та утримуваних громадян — дітей, цивільних і полонених, яких Росія переміщує у численні місця несвободи, включно з колоніями на території РФ. Мезенцева-Федоренко підкреслила, що українська сторона вимагає їхнього негайного звільнення.

Депутатка також нагадала, що питання повернення незаконно утримуваних осіб залишається одним із ключових у міжнародних перемовинах України з 2014 року і постійно порушується президентом, парламентом та дипломатичними представниками держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2025 року відновити обміни військовополоненими та цивільними, яких утримує Росія, і повернути значну кількість людей. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна полонені переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]