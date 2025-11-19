Україна сподівається відновити обміни полоненими з Росією до кінця 2025 року – Зеленський

За словами Зеленського, Туреччина активно допомагає у відновленні обмінів полоненими з РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2025 року відновити обміни військовополоненими та цивільними, яких утримує Росія, і повернути значну кількість людей. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

«Сподіваємось до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає», — зазначив Зеленський.

