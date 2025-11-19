Украина надеется возобновить обмены пленными с Россией до конца 2025 года – Зеленский
18:24, 19 ноября 2025
По словам Зеленского, Турция активно помогает в возобновлении обменов пленными с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца 2025 года возобновить обмены военнопленными и гражданскими, которых удерживает Россия, и вернуть значительное количество людей. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
«Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает», — отметил Зеленский.
