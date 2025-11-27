  1. В Украине

Освобождение пленных — принципиальное требование Украины на любых переговорах, — Мария Мезенцева-Федоренко

16:29, 27 ноября 2025
Депутат и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко заявила, что ключевым условием Украины в любых мирных переговорах является освобождение всех граждан, которых Россия незаконно удерживает.
Важным условием Украины в любых мирных переговорах является увольнение всех граждан, которых Россия незаконно удерживает. Об этом заявила народная депутат и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко, комментируя гуманитарные требования, которые Украина последовательно выдвигает российской стороне.

"Мы должны думать и действовать в рамках международного гуманитарного и уголовного права для того, чтобы отстаивать как минимум основополагающие требования к российской стороне с гуманитарного направления, в частности, увольнение всех незаконно удерживаемых", - заявила Мезенцева-Федоренко в эфире телемарафона.

Она отметила, что у Украины есть официальные списки депортированных и удерживаемых граждан — детей, гражданских и пленных, которых Россия перемещает в многочисленные места несвободы, включая колонии на территории РФ. Мезенцева-Федоренко подчеркнула, что украинская сторона требует их немедленного увольнения.

Депутат также напомнила, что вопрос возвращения незаконно удерживаемых лиц остается одним из ключевых в международных переговорах Украины с 2014 года и постоянно поднимается президентом, парламентом и дипломатическими представителями государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца 2025 года возобновить обмены военнопленными и гражданскими, удерживаемыми Россией, и вернуть значительное количество людей.

