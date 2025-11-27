КСУ розпочав розгляд конституційної скарги щодо розміру разової грошової виплати ветеранам війни

Конституційний Суд розпочав розгляд конституційної скарги щодо відповідності Конституції України оновленої частини п’ятої статті 13 Закону про статус ветеранів війни, яка визначає порядок і розміри щорічної виплати до Дня Незалежності.

Фото: КСУ

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Писаренка Миколи Олександровича щодо відповідності Конституції України частини п’ятої статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ № 3551–ХІІ та підпункту 2 пункту 1 розділу І Закону України № 2983, яким ця норма була змінена.

Оскаржувана редакція передбачає, що щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олександр Водянніков поінформував про зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Суддя-доповідач зазначив, що Микола Писаренко є особою з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи. У 2023 році він отримав разову грошову виплату до Дня Незалежності України в розмірі 2700 грн. Не погоджуючись з розміром виплати, заявник звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі – Управління) в якому, зокрема, просив зобов’язати Управління здійснити перерахунок та виплатити йому разову грошову виплату до Дня Незалежності України у 2023 році у розмірі семи мінімальних пенсій за віком (з урахуванням попередньо виплаченої разової грошової виплати в розмірі 2700 грн).

Запорізький окружний адміністративний суд рішенням від 6 лютого 2024 року відмовив у задоволенні позову. Третій апеляційний адміністративний суд постановою від 11 червня 2025 року це рішення скасував та позов задовольнив. Верховний Суд постановою від 11 серпня 2025 року скасував постанову суду апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Автор клопотання вважає, що внаслідок застосування судами оспорюваних приписів Закону № 3551 в редакції Закону № 2983 порушено його право на належний соціальний захист, зменшено (обмежено) соціальні гарантії його як особи з інвалідністю внаслідок війни.

Суб’єкт права на конституційну скаргу просить перевірити оспорювані законодавчі приписи на відповідність статті 8, частині п’ятій статті 17, частині другій статті 19, частині третій статті 22, частинам першій, другій статті 46, статті 64, пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України.

Суддя-доповідач також повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи підготовлено запити до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, а також науковців, які входять до складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, з проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Фото: КСУ

