КСУ приступил к рассмотрению конституционной жалобы о размере разовой денежной выплаты ветеранам войны

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционной жалобы о соответствии Конституции Украины обновленной части пятой статьи 13 Закона о статусе ветеранов войны, которая определяет порядок и размеры ежегодной выплаты ко Дню Независимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Писаренко Николая Александровича относительно соответствия Конституции Украины части пятой статьи 13 Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ № 3551–ХІІ и подпункта 2 пункта 1 раздела I Закона Украины № 2983, которым данная норма была изменена.

Оспариваемая редакция предусматривает, что ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определённых Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников проинформировал о содержании конституционной жалобы и обосновании заявителя.

Судья-докладчик отметил, что Николай Писаренко является лицом с инвалидностью вследствие войны III группы. В 2023 году он получил разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины в размере 2700 грн. Не согласившись с размером выплаты, заявитель обратился в Запорожский окружной административный суд с административным иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области (далее – Управление), в котором, в частности, просил обязать Управление произвести перерасчёт и выплатить ему разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины в 2023 году в размере семи минимальных пенсий по возрасту (с учётом ранее выплаченной разовой денежной выплаты в размере 2700 грн).

Запорожский окружной административный суд решением от 6 февраля 2024 года отказал в удовлетворении иска. Третий апелляционный административный суд постановлением от 11 июня 2025 года это решение отменил и иск удовлетворил. Верховный Суд постановлением от 11 августа 2025 года отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Автор ходатайства считает, что вследствие применения судами оспариваемых предписаний Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 нарушено его право на надлежащую социальную защиту, уменьшены (ограничены) социальные гарантии его как лица с инвалидностью вследствие войны.

Субъект права на конституционную жалобу просит проверить оспариваемые законодательные предписания на соответствие статье 8, части пятой статьи 17, части второй статьи 19, части третьей статьи 22, частям первой, второй статьи 46, статье 64, пункту 6 части первой статьи 92 Конституции Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела подготовлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, а также учёным, входящим в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, с просьбой выразить позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешёл к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.