  1. В Україні

Напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним — Держпродспоживслужба

15:18, 27 листопада 2025
Держпродспоживслужба, говорячи про акції у чорну п’ятницю, нагадала, що права на обмін, повернення або гарантійний ремонт на акційний товар зберігаються так само, як і на товар за повною ціною.
Напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним — Держпродспоживслужба
Фото: dpss.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 28 листопада відбудеться «чорна п'ятниця» один з найбільших розпродажів року по всьому світу, в тому числі і в Україні. Акції на товари будуть супроводжуватись вигідними пропозиціями. Однак Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підкреслила, що навіть під час розпродажів споживач має законні права, які не можуть бути обмежені «спеціальними умовами» акції.

Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів»:

- інформація про акцію, знижку та остаточну ціну товару повинна бути правдивою та зрозумілою;

- заборонено штучно завищувати «первісну» ціну для імітації більшої знижки;

- ціни товарів, що підлягають розпродажу, мають бути меншими від їх звичайної ціни;

- реклама розпродажів не повинна вводити в оману щодо наявності товару, розміру знижки або умов купівлі.

Якщо ви придбали товар зі знижкою:

- права на обмін, повернення або гарантійний ремонт зберігаються так само, як і на товар за повною ціною;

- напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним;

- при заказі через інтернет діють правила дистанційної торгівлі — ви можете повернути товар протягом 14 днів, якщо він не входить до переліку виключень.

Також у Держпродспоживслужбі пояснили, чи зберігає споживач право на обмін або повернення товарів, яку були придбані під час Black Friday.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

акції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]