Напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним — Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба, говорячи про акції у чорну п’ятницю, нагадала, що права на обмін, повернення або гарантійний ремонт на акційний товар зберігаються так само, як і на товар за повною ціною.

Як відомо, 28 листопада відбудеться «чорна п'ятниця» один з найбільших розпродажів року по всьому світу, в тому числі і в Україні. Акції на товари будуть супроводжуватись вигідними пропозиціями. Однак Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підкреслила, що навіть під час розпродажів споживач має законні права, які не можуть бути обмежені «спеціальними умовами» акції.

Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів»:

- інформація про акцію, знижку та остаточну ціну товару повинна бути правдивою та зрозумілою;

- заборонено штучно завищувати «первісну» ціну для імітації більшої знижки;

- ціни товарів, що підлягають розпродажу, мають бути меншими від їх звичайної ціни;

- реклама розпродажів не повинна вводити в оману щодо наявності товару, розміру знижки або умов купівлі.

Якщо ви придбали товар зі знижкою:

- права на обмін, повернення або гарантійний ремонт зберігаються так само, як і на товар за повною ціною;

- напис «акційний товар поверненню не підлягає» є неправомірним;

- при заказі через інтернет діють правила дистанційної торгівлі — ви можете повернути товар протягом 14 днів, якщо він не входить до переліку виключень.

Також у Держпродспоживслужбі пояснили, чи зберігає споживач право на обмін або повернення товарів, яку були придбані під час Black Friday.

