Чи підлягають обміну товари, придбані під час чорної п'ятниці — роз’яснення

11:06, 27 листопада 2025
У Держпродспоживслужбі пояснили, чи зберігає споживач право на обмін або повернення товарів, яку були придбані під час Black Friday.
Фото: buhplatforma.com.ua
Як відомо, 28 листопада по всьому світу, в тому числі і в Україні, відбудеться один з найбільших розпродажів року - «чорна п'ятниця» (Black friday). Магазини пропонуватимуть «шалені» знижки на низку товарів, а споживачі часто здійснюють покупки імпульсивно та можуть придбати продукцію, яка не підійшла за розміром, кольором, фасоном чи іншими характеристиками.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області пояснило, чи підлягають обміну товари, придбані під час таких розпродажів.

Причини зниження ціни:

Перед придбанням товару, що реалізується зі знижкою, споживачу рекомендується уточнити причини застосування акційної ціни. Здешевлення може бути пов’язане як із певними пошкодженнями товару (недоліками), так і з іншими факторами, наприклад, реалізацією товарів попередніх колекцій, сезонністю, оновленням асортименту тощо.

Обмін товару належної якості:

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості, який не підійшов за кольором, фасоном, габаритами, розміром чи іншими індивідуальними характеристиками. Це право залишається чинним незалежно від того, чи був товар придбаний за повною ціною, чи під час розпродажу (стаття 9 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Строк для обміну — 14 днів, не враховуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не визначено продавцем.

Обмін здійснюється за умови, що:

- товар не використовувався;

- збережено товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, пломби;

- наявний розрахунковий документ (у паперовій або електронній формі, у тому числі QR-код фіскального чека).

У Держпродспоживслужбі також додають, що існує перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджений постановою Кабінету Міністрів України. Він є обов’язковим до застосування для всіх продавців.

Як діяти, якщо аналогічного товару для обміну немає?

У разі відсутності в продажу аналогічного товару споживач має право:

- придбати інший товар з перерахуванням вартості;

- розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад сплачені кошти;

- обміняти товар на аналогічний після його надходження в продаж.

