Подлежат ли обмену товары, приобретенные во время черной пятницы — разъяснение

В Госпродпотребслужбе объяснили, сохраняет ли потребитель право на обмен или возврат товаров, которые были приобретены во время Black Friday.

Как известно, 28 ноября по всему миру, в том числе и в Украине, состоится одна из крупнейших распродаж года — «черная пятница» (Black Friday). Магазины будут предлагать «сумасшедшие» скидки на ряд товаров, а потребители часто совершают импульсивные покупки и могут приобрести продукцию, которая не подошла по размеру, цвету, фасону или другим характеристикам.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области объяснило, подлежат ли обмену товары, приобретенные во время таких распродаж.

Причины снижения цены:

Перед покупкой товара, реализуемого со скидкой, потребителю рекомендуется уточнить причины применения акционной цены. Удешевление может быть связано как с определенными повреждениями товара (недостатками), так и с другими факторами, например, реализацией товаров предыдущих коллекций, сезонностью, обновлением ассортимента и т. д.

Обмен товара надлежащего качества:

Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества, который не подошел по цвету, фасону, габаритам, размеру или другим индивидуальным характеристикам. Это право остается действующим независимо от того, был ли товар приобретен по полной цене или во время распродажи (статья 9 Закона Украины «О защите прав потребителей»).

Срок для обмена — 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не установлен продавцом.

Обмен осуществляется при условии, что:

товар не использовался;

сохранены товарный вид, потребительские свойства, ярлыки, пломбы;

имеется расчетный документ (в бумажной или электронной форме, включая QR-код фискального чека).

В Госпродпотребслужбе также добавляют, что существует перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины. Он обязателен к применению всеми продавцами.

Как действовать, если аналогичного товара для обмена нет?

В случае отсутствия в продаже аналогичного товара потребитель имеет право:

приобрести другой товар с перерасчетом стоимости;

расторгнуть договор купли-продажи и получить обратно уплаченные средства;

обменять товар на аналогичный после его поступления в продажу.

