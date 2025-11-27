  1. В Украине

Подлежат ли обмену товары, приобретенные во время черной пятницы — разъяснение

11:06, 27 ноября 2025
В Госпродпотребслужбе объяснили, сохраняет ли потребитель право на обмен или возврат товаров, которые были приобретены во время Black Friday.
Подлежат ли обмену товары, приобретенные во время черной пятницы — разъяснение
Фото: buhplatforma.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 28 ноября по всему миру, в том числе и в Украине, состоится одна из крупнейших распродаж года — «черная пятница» (Black Friday). Магазины будут предлагать «сумасшедшие» скидки на ряд товаров, а потребители часто совершают импульсивные покупки и могут приобрести продукцию, которая не подошла по размеру, цвету, фасону или другим характеристикам.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области объяснило, подлежат ли обмену товары, приобретенные во время таких распродаж.

Причины снижения цены:

Перед покупкой товара, реализуемого со скидкой, потребителю рекомендуется уточнить причины применения акционной цены. Удешевление может быть связано как с определенными повреждениями товара (недостатками), так и с другими факторами, например, реализацией товаров предыдущих коллекций, сезонностью, обновлением ассортимента и т. д.

Обмен товара надлежащего качества:

Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества, который не подошел по цвету, фасону, габаритам, размеру или другим индивидуальным характеристикам. Это право остается действующим независимо от того, был ли товар приобретен по полной цене или во время распродажи (статья 9 Закона Украины «О защите прав потребителей»).

Срок для обмена — 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не установлен продавцом.

Обмен осуществляется при условии, что:

  • товар не использовался;
  • сохранены товарный вид, потребительские свойства, ярлыки, пломбы;
  • имеется расчетный документ (в бумажной или электронной форме, включая QR-код фискального чека).

В Госпродпотребслужбе также добавляют, что существует перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины. Он обязателен к применению всеми продавцами.

Как действовать, если аналогичного товара для обмена нет?

В случае отсутствия в продаже аналогичного товара потребитель имеет право:

  • приобрести другой товар с перерасчетом стоимости;
  • расторгнуть договор купли-продажи и получить обратно уплаченные средства;
  • обменять товар на аналогичный после его поступления в продажу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

акции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]