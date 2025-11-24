Черная пятница: советы украинцам для удачных покупок

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что использование терминов «SALE», «BLACK FRIDAY» возможно только при наличии правовой защиты в соответствии с законодательством об охране прав интеллектуальной собственности.

28 ноября по всему миру состоится одна из крупнейших распродаж года — «черная пятница». Выпадает на пятницу после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Магазины, в том числе и в Украине, будут предлагать «безумно выгодные» скидки — иногда до 90%.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области предостерегает потребителей от манипуляций во время распродаж.

Манипуляции со скидками

Некоторые магазины перед Черной пятницей намеренно завышают цены, а затем «снижают» их, просто переклеивая ценники. Популярные рекламные хитрости:

– «1+1=3» — три вещи по цене двух, но стоимость третьей уже заложена в цену первых двух;

– «Купи 4 шт. — 5-я в подарок» — ситуация аналогичная.

«Из-за этого мы часто покупаем даже ненужные вещи», — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Осторожно с покупками в Интернете

В разгар скидок легко наткнуться на мошенников. Если видите очень большую скидку на дорогой товар:

проверьте информацию о продавце (наименование, полный адрес, гарантийные обязательства, точную стоимость, сроки доставки, характеристики товара и т. д.);

посмотрите рейтинг и прочитайте отзывы;

выбирайте доставку курьером с оплатой наличными или наложенный платеж в почтовом отделении.

Что говорит Закон Украины «О рекламе»

«Скидка» — это временное уменьшение цены товара. Реклама о скидках и распродажах должна содержать:

– место проведения;

– дату начала и окончания;

– соотношение размера скидки к предыдущей цене.

В аудиорекламе должно быть указано источник информации об условиях скидок. Реклама конкурсов, лотерей, розыгрышей и других рекламных мероприятий должна содержать сроки, место проведения и ссылку на источник с полными условиями.

Запрещается использовать в рекламе средства и технологии, которые воздействуют на подсознание потребителей.

Реклама с использованием электронных коммуникаций

Эти же требования распространяются на рекламу, распространяемую через электронную почту, мессенджеры, поисковые сервисы, веб-сайты и страницы, чат-боты, автоматические сообщения, телефонные сервисы, технологии дополненной и виртуальной реальности и другие цифровые технологии, если реклама потребляется на территории Украины.

Язык рекламы

Языком рекламы является государственный язык. Использование терминов «SALE», «BLACK FRIDAY» и т. п. возможно лишь при наличии правовой защиты в соответствии с законодательством об охране прав интеллектуальной собственности.

