Чорна п’ятниця: поради українцям для вдалих покупок

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що використання термінів «SALE», «BLACK FRIDАY» можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

Фото: vetif.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 листопада по всьому світу відбудеться один з найбільших розпродажів року - «чорна п'ятниця». Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Магазини, в тому числі і в Україні, пропонуватимуть «шалено вигідні» знижки — інколи до 90%.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області застерігає споживачів від маніпуляцій під час розпродажів.

Маніпуляції зі знижками

Деякі магазини перед Чорною п’ятницею навмисно завищують ціни, а потім «знижують» їх, просто переклеюючи стікери з ціною. Популярні рекламні хитрощі:

– «1+1=3» – три речі за ціною двох, але вартість третьої вже закладена в ціну двох перших

– «Купуй 4 шт. – 5-та в подарунок» – ситуація аналогічна.

«Через це ми часто купуємо навіть непотрібні речі», - підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Обережно з покупками в Інтернеті

У розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар:

перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);

перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;

обиріть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.

Що говорить Закон України «Про рекламу»

«Знижка» – це тимчасове зменшення ціни товару. Реклама про знижки та розпродажі повинна містити:

– місце проведення;

– дату початку та закінчення;

– співвідношення розміру знижки до попередньої ціни.

В аудіорекламі має бути зазначене джерело інформації про умови знижок. Реклама конкурсів, лотерей, розіграшів та інших рекламних заходів повинна містити строки, місце проведення та посилання на джерело з повними умовами.

Забороняється використовувати у рекламі засоби й технології, що впливають на підсвідомість споживачів.

Реклама з використанням електронних комунікацій

Ці ж вимоги поширюються на рекламу, що розповсюджується через електронну пошту, месенджери, пошукові сервіси, веб-сайти та сторінки, чат-боти, автоматичні повідомлення, телефонні сервіси, технології доповненої й віртуальної реальності та інші цифрові технології, якщо реклама споживається на території України.

Мова реклами

Мовою реклами є державна мова. Використання термінів «SALE», «BLACK FRIDАY» тощо можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.