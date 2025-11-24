  1. В Україні

Чорна п’ятниця: поради українцям для вдалих покупок

21:42, 24 листопада 2025
У Держпродспоживслужбі підкреслили, що використання термінів «SALE», «BLACK FRIDАY» можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.
Фото: vetif.gov.ua
28 листопада по всьому світу відбудеться один з найбільших розпродажів року - «чорна п'ятниця». Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Магазини, в тому числі і в Україні, пропонуватимуть «шалено вигідні» знижки — інколи до 90%.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області застерігає споживачів від маніпуляцій під час розпродажів.

Маніпуляції зі знижками 

Деякі магазини перед Чорною п’ятницею навмисно завищують ціни, а потім «знижують» їх, просто переклеюючи стікери з ціною. Популярні рекламні хитрощі: 

  – «1+1=3» – три речі за ціною двох, але вартість третьої вже закладена в ціну двох  перших

  – «Купуй 4 шт. – 5-та в подарунок» – ситуація аналогічна. 

«Через це ми часто купуємо навіть непотрібні речі», - підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Обережно з покупками в Інтернеті 

У розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар: 

  • перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);
  • перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;
  • обиріть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.

Що говорить Закон України «Про рекламу» 

«Знижка» – це тимчасове зменшення ціни товару.  Реклама про знижки та розпродажі повинна містити: 

  – місце проведення; 

  – дату початку та закінчення; 

  – співвідношення розміру знижки до попередньої ціни. 

В аудіорекламі має бути зазначене джерело інформації про умови знижок. Реклама конкурсів, лотерей, розіграшів та інших рекламних заходів повинна містити строки, місце проведення та посилання на джерело з повними умовами.

Забороняється використовувати у рекламі засоби й технології, що впливають на підсвідомість споживачів.

Реклама з використанням електронних комунікацій 

Ці ж вимоги поширюються на рекламу, що розповсюджується через  електронну пошту, месенджери, пошукові сервіси, веб-сайти та сторінки, чат-боти, автоматичні повідомлення, телефонні сервіси, технології доповненої й віртуальної реальності та інші цифрові технології, якщо реклама споживається на території України.

Мова реклами 

Мовою реклами є державна мова. Використання термінів «SALE», «BLACK FRIDАY» тощо можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

Держспоживслужба

