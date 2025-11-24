Чорна п’ятниця: поради українцям для вдалих покупок
28 листопада по всьому світу відбудеться один з найбільших розпродажів року - «чорна п'ятниця». Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Магазини, в тому числі і в Україні, пропонуватимуть «шалено вигідні» знижки — інколи до 90%.
Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області застерігає споживачів від маніпуляцій під час розпродажів.
Маніпуляції зі знижками
Деякі магазини перед Чорною п’ятницею навмисно завищують ціни, а потім «знижують» їх, просто переклеюючи стікери з ціною. Популярні рекламні хитрощі:
– «1+1=3» – три речі за ціною двох, але вартість третьої вже закладена в ціну двох перших
– «Купуй 4 шт. – 5-та в подарунок» – ситуація аналогічна.
«Через це ми часто купуємо навіть непотрібні речі», - підкреслили у Держпродспоживслужбі.
Обережно з покупками в Інтернеті
У розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар:
- перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);
- перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;
- обиріть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.
Що говорить Закон України «Про рекламу»
«Знижка» – це тимчасове зменшення ціни товару. Реклама про знижки та розпродажі повинна містити:
– місце проведення;
– дату початку та закінчення;
– співвідношення розміру знижки до попередньої ціни.
В аудіорекламі має бути зазначене джерело інформації про умови знижок. Реклама конкурсів, лотерей, розіграшів та інших рекламних заходів повинна містити строки, місце проведення та посилання на джерело з повними умовами.
Забороняється використовувати у рекламі засоби й технології, що впливають на підсвідомість споживачів.
Реклама з використанням електронних комунікацій
Ці ж вимоги поширюються на рекламу, що розповсюджується через електронну пошту, месенджери, пошукові сервіси, веб-сайти та сторінки, чат-боти, автоматичні повідомлення, телефонні сервіси, технології доповненої й віртуальної реальності та інші цифрові технології, якщо реклама споживається на території України.
Мова реклами
Мовою реклами є державна мова. Використання термінів «SALE», «BLACK FRIDАY» тощо можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.
