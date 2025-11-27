Надпись «акционный товар возврату не подлежит» является неправомерной — Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба, говоря об акциях в черную пятницу, напомнила, что права на обмен, возврат или гарантийный ремонт акционного товара сохраняются так же, как и для товара по полной цене.

Фото: dpss.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 28 ноября состоится «черная пятница» — одна из крупнейших распродаж года по всему миру, в том числе и в Украине. Акции на товары будут сопровождаться выгодными предложениями. Однако Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подчеркнула, что даже во время распродаж у потребителя есть законные права, которые не могут быть ограничены «особыми условиями» акции.

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей»:

информация об акции, скидке и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной;

запрещено искусственно завышать «первоначальную» цену для имитации большей скидки;

цены товаров, которые подлежат распродаже, должны быть ниже их обычной цены;

реклама распродаж не должна вводить в заблуждение относительно наличия товара, размера скидки или условий покупки.

Если вы приобрели товар со скидкой:

права на обмен, возврат или гарантийный ремонт сохраняются так же, как и для товара по полной цене;

надпись «акционный товар возврату не подлежит» является неправомерной;

при заказе через интернет действуют правила дистанционной торговли — вы можете вернуть товар в течение 14 дней, если он не входит в перечень исключений.

Также в Госпродпотребслужбе объяснили, сохраняет ли потребитель право на обмен или возврат товаров, которые были приобретены во время Black Friday.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.