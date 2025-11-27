  1. В Украине

Надпись «акционный товар возврату не подлежит» является неправомерной — Госпродпотребслужба

15:18, 27 ноября 2025
Госпродпотребслужба, говоря об акциях в черную пятницу, напомнила, что права на обмен, возврат или гарантийный ремонт акционного товара сохраняются так же, как и для товара по полной цене.
Фото: dpss.gov.ua
Как известно, 28 ноября состоится «черная пятница» — одна из крупнейших распродаж года по всему миру, в том числе и в Украине. Акции на товары будут сопровождаться выгодными предложениями. Однако Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подчеркнула, что даже во время распродаж у потребителя есть законные права, которые не могут быть ограничены «особыми условиями» акции.

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей»:

  • информация об акции, скидке и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной;
  • запрещено искусственно завышать «первоначальную» цену для имитации большей скидки;
  • цены товаров, которые подлежат распродаже, должны быть ниже их обычной цены;
  • реклама распродаж не должна вводить в заблуждение относительно наличия товара, размера скидки или условий покупки.

Если вы приобрели товар со скидкой:

  • права на обмен, возврат или гарантийный ремонт сохраняются так же, как и для товара по полной цене;
  • надпись «акционный товар возврату не подлежит» является неправомерной;
  • при заказе через интернет действуют правила дистанционной торговли — вы можете вернуть товар в течение 14 дней, если он не входит в перечень исключений.

Также в Госпродпотребслужбе объяснили, сохраняет ли потребитель право на обмен или возврат товаров, которые были приобретены во время Black Friday.

