Прифронтові громади отримають майже 1 млрд грн на тепло та мережі, — Шуляк розповіла про новий пакет підтримки

Олена Шуляк заявила,що у найближчі дні буде запущено пакет підтримки прифронтових громад, що включає розподіл 936,6 млн грн додаткової дотації місцевим бюджетам.

Фото: Олена Шуляк/Фейсбук

Близько 100 прифронтових громад отримають додаткове фінансування майже на 1 млрд грн для зміцнення комунальної інфраструктури, зокрема систем теплопостачання та енергозабезпечення. Про це під час телемарафонуповідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Частина цих коштів буде спрямована також на підтримку місцевого бізнесу, який продовжує працювати в умовах постійної небезпеки. За її словами, це лише перший транш у межах програми допомоги громадам, що перебувають у складній безпековій ситуації.

Шуляк зазначила, що днями запускається новий пакет підтримки прифронтових територій. Йдеться про рішення від 13 листопада про розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на суму 936,6 млн грн. Це дотація для громад, які розташовані на територіях можливих або активних бойових дій і де немає визначеної дати завершення бойових дій.

«Це будуть додаткові дотації для 93 територіальних громад девʼяти областей – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської. Це кошти на тепло в будинках, стабільну роботу мереж, укриття, техніку для комунальних служб, підтримку людей і місцевого бізнесу, який продовжує працювати поруч із лінією фронту. Перший транш – майже 1 млрд грн, далі заплановані наступні», – розповіла Олена Шуляк.

Структура розподілу коштів:

360 млн грн – 9 обласним бюджетам (по 40 млн грн кожній області);

576,6 млн грн – 93 бюджетам територіальних громад у цих регіонах.

Серед запланованих у межах цього фінансування заходів:

будівництво й облаштування первинних (мобільних) укриттів;

захист об’єктів критичної інфраструктури (додаткове укріплення ключового обладнання);

аварійно-рятувальні та невідкладні аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;

ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем (електрика, тепломережі, водопостачання тощо);

придбання спеціалізованого транспорту (в т. ч. тракторів) для підтримки життєзабезпечення;

закупівля будматеріалів для оперативних ремонтів;

закупівля паливно-мастильних матеріалів для систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.

Шуляк наголосила, що ефективність використання дотацій значно зростає тоді, коли центральна та місцева влада працюють узгоджено, кожна в межах своєї компетенції. Уже є успішні приклади такої співпраці, зокрема на Миколаївщині, де центральна влада відповідала за відновлення Миколаївського водогону, а органи місцевого самоврядування організували пункти незламності з доступом до питної води та іншими необхідними сервісами.

Такий підхід демонструє, як різні рівні влади можуть взаємно підсилювати одне одного, забезпечуючи реальні результати для мешканців. На думку Шуляк, саме така модель є найбільш оптимальною та потребує масштабування.

