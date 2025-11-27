Прифронтовые общины получат почти 1 млрд грн на тепло и сети, — Шуляк рассказала о новом пакете поддержки

Елена Шуляк заявила, что в ближайшие дни будет запущен пакет поддержки прифронтовых общин, включающий распределение 936,6 млн грн дополнительной дотации местным бюджетам.

Более 100 прифронтовых общин получат дополнительное финансирование почти на 1 млрд грн для укрепления коммунальной инфраструктуры, в частности систем теплоснабжения и энергоснабжения. Об этом во время телемарафона сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Часть этих средств будет направлена также на поддержку местного бизнеса, который продолжает работать в условиях постоянной опасности. По её словам, это лишь первый транш в рамках программы помощи общинам, находящимся в сложной безопасности.

Шуляк отметила, что в ближайшие дни запускается новый пакет поддержки прифронтовых территорий. Речь идёт о решении от 13 ноября о распределении дополнительной дотации местным бюджетам на сумму 936,6 млн грн. Это дотация для общин, которые расположены на территориях возможных или активных боевых действий, где нет определённой даты завершения боевых действий.

«Это будут дополнительные дотации для 93 территориальных общин девяти областей – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской. Это средства на тепло в домах, стабильную работу сетей, укрытия, технику для коммунальных служб, поддержку людей и местного бизнеса, который продолжает работать рядом с линией фронта. Первый транш – почти 1 млрд грн, далее запланированы следующие», – рассказала Елена Шуляк.

Структура распределения средств:

360 млн грн – 9 областным бюджетам (по 40 млн грн каждой области);

576,6 млн грн – 93 бюджетам территориальных общин в этих регионах.

Среди мероприятий, запланированных в рамках этого финансирования:

строительство и обустройство первичных (мобильных) укрытий;

защита объектов критической инфраструктуры (дополнительное укрепление ключевого оборудования);

аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы после обстрелов;

ремонт внешних и внутренних инженерных сетей и систем (электрика, теплосети, водоснабжение и др.);

приобретение специализированного транспорта (в т. ч. тракторов) для обеспечения жизнедеятельности;

закупка строительных материалов для оперативных ремонтов;

закупка горюче-смазочных материалов для систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период.

Шуляк подчеркнула, что эффективность использования дотаций значительно возрастает тогда, когда центральная и местная власть работают согласованно, каждая в пределах своей компетенции. Уже есть успешные примеры такого взаимодействия, в частности в Николаевской области, где центральная власть отвечала за восстановление Николаевского водовода, а органы местного самоуправления организовали пункты несокрушимости с доступом к питьевой воде и другими необходимыми сервисами.

Такой подход демонстрирует, как разные уровни власти могут взаимно усиливать друг друга, обеспечивая реальные результаты для жителей. По мнению Шуляк, именно такая модель является наиболее оптимальной и требует масштабирования.

