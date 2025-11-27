  1. В Україні

Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді — роз’яснення

17:05, 27 листопада 2025
У Держпраці заявили, що звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України.
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснили, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді.

«Так, роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді, але тільки за певних умов, передбачених законодавством», - заявили у відомстві.

Зазначається, що звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України. Це означає, що невідповідність кваліфікації працівника займаній посаді або виконуваній роботі може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Якщо невідповідність виявлена протягом строку випробування, роботодавець може звільнити працівника, попереджаючи його про це письмово за три дні. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою.

«У разі, якщо виявлена невідповідність працівника займаній посаді не пов'язана з недостатньою кваліфікацією, звільнення за цією підставою буде неправомірним.

Роботодавець має письмово повідомити працівника про звільнення, зазначивши підставу звільнення та пункт КЗпП», - додали у Держпраці.

