Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности — разъяснение

В Гоструда заявили, что увольнение за несоответствие должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины.

Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда объяснило, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности.

«Да, работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что увольнение за несоответствие должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Это означает, что несоответствие квалификации работника занимаемой должности или выполняемой работе может быть основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Если несоответствие выявлено в течение срока испытания, работодатель может уволить работника, предупредив его об этом письменно за три дня. Период испытания не может превышать 3 месяцев, а 6 месяцев — при согласовании с профсоюзом.

«В случае, если выявленное несоответствие работника занимаемой должности не связано с недостаточной квалификацией, увольнение по этому основанию будет неправомерным.

Работодатель обязан письменно уведомить работника об увольнении, указав основание увольнения и пункт КЗоТ», — добавили в Гоструда.

