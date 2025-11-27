Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 14176 від 31.10.2025, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння безбар’єрному пересуванню осіб з тимчасовим порушенням здоров'я.

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» новою статтею 30-1, згідно з якою право на безоплатне паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних чи відведених місцях для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, мають також особи з тимчасовим порушенням здоров'я, відповідно до медичного висновку про тимчасову непрацездатність пересування яких ускладнене та вони потребують додаткових заходів із забезпечення безбар’єрності. Такі особи повинні мати при собі відповідний медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Крім того, будуть внесені зміни до Закону України «Про дорожній рух» (стаття 52-2) шляхом доповнення його нормою про те, що пільги щодо звільнення від оплати паркування застосовуються також до транспортних засобів, якими керують особи з тимчасовим порушенням здоров’я, зазначені у статті 30-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Автори законопроекту пояснюють його необхідність юридичною прогалиною, що призводить до дискримінаційної ситуації – особи, які тимчасово мають обмеження у пересуванні, позбавлені можливості користуватись правом на адаптоване та безоплатне паркування, зручний доступ до соціальних об’єктів, лікарень, закладів освіти тощо.

Справа у тому, що щороку значна кількість громадян України отримує травми або захворювання, що значно обмежують їхню здатність самостійно пересуватись. Багато з них протягом періоду лікування чи реабілітації змушені користуватись допоміжними засобами – милицями, ортезами, інвалідними візками тощо.

Водночас такі особи не мають можливості користуватися правами та гарантіями доступності, передбаченими для осіб з інвалідністю, що створює нерівні умови у доступі до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури.

В умовах вкрай обмеженої кількості місць для паркування у великих містах – для осіб з обмеженою рухливістю така ситуація фактично перетворює вирішення простої побутової проблеми на ціле випробування.

Завданнями законопроєкту є:

- розширення кола осіб, які мають право на адаптивне та безоплатне паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних місцях;

- врегулювання порядку підтвердження статусу осіб, що належать до відповідної категорії, за допомогою медичного висновку про тимчасову непрацездатність, у якому зазначено про наявність ускладнення пересування такої особи;

- забезпечення справедливого та рівного доступу громадян до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури;

- практична інтеграція принципу безбар’єрності у повсякденне життя, сфери державного управління та місцевого самоврядування.

У даному випадку йдеться не лише про логістичну зручність, а про реалізацію принципу справедливості та безбар’єрності.

Автор Тарас Лученко

