Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 14176 от 31.10.2025 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии безбарьерному передвижению лиц с временным нарушением здоровья.

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» новой статьей 30-1, согласно которой право на бесплатную парковку транспортных средств на специально оборудованных или отведенных местах для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, имеют также лица с временным нарушением здоровья, согласно медицинскому заключению о временной нетрудоспособности, передвижение которых затруднено и которые нуждаются в дополнительных мерах обеспечения безбарьерности. Такие лица должны иметь при себе соответствующее медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Кроме того, будут внесены изменения в Закон Украины «О дорожном движении» (статья 52-2) путем дополнения его нормой о том, что льготы по освобождению от оплаты парковки применяются также к транспортным средствам, которыми управляют лица с временным нарушением здоровья, указанные в статье 30-1 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

Авторы законопроекта объясняют его необходимость юридическим пробелом, который приводит к дискриминационной ситуации — лица, которые временно имеют ограничения в передвижении, лишены возможности пользоваться правом на адаптированную и бесплатную парковку, удобный доступ к социальным объектам, больницам, учебным заведениям и т.п.

Дело в том, что ежегодно значительное количество граждан Украины получает травмы или заболевания, которые существенно ограничивают их способность самостоятельно передвигаться. Многие из них в период лечения или реабилитации вынуждены пользоваться вспомогательными средствами — костылями, ортезами, инвалидными колясками и т.п.

В то же время такие лица не имеют возможности пользоваться правами и гарантиями доступности, предусмотренными для лиц с инвалидностью, что создает неравные условия доступа к транспортной, медицинской и социальной инфраструктуре.

В условиях крайне ограниченного количества парковочных мест в крупных городах для лиц с ограниченной подвижностью такая ситуация фактически превращает решение простой бытовой проблемы в настоящее испытание.

Задачами законопроекта являются:

расширение круга лиц, имеющих право на адаптивную и бесплатную парковку транспортных средств на специально оборудованных местах;





урегулирование порядка подтверждения статуса лиц, относящихся к соответствующей категории, с помощью медицинского заключения о временной нетрудоспособности, в котором указано наличие затруднения передвижения такого лица;





обеспечение справедливого и равного доступа граждан к транспортной, медицинской и социальной инфраструктуре;





практическая интеграция принципа безбарьерности в повседневную жизнь, сферу государственного управления и местного самоуправления.





В данном случае речь идет не только о логистическом удобстве, но и о реализации принципа справедливости и безбарьерности.

Автор Тарас Лученко

