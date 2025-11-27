В Україні запускають Систему швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами

Україна впроваджує сучасну систему, яка дозволить швидко обмінюватися повідомленнями про виявлення небезпечних харчових продуктів, кормів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами.

19 листопада вступив в дію наказ Міністерства аграрної політики та продовольства № 478, що запроваджує вимоги до Системи швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Що це означає для громадян?

Україна впроваджує сучасну систему на кшталт європейській, яка дозволить швидко обмінюватися повідомленнями про виявлення небезпечних харчових продуктів, кормів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами (наприклад, пакування) та вживати негайних дій, якщо така продукція несе небезпеку для споживачів.

Це робиться для того, щоб:

вчасно вилучати з продажу небезпечні продукти,

попередити споживачів про можливі ризики,

швидко реагувати на загрози для здоров’я людей і тварин.

Хто повинен повідомляти про небезпечні продукти і яким шляхом?

Таку інформацію зобов’язані надавати:

працівники територіальних органів Держпродспоживслужби, якщо вони виявили невідповідності харчових продуктів/кормів вимогам законодавства щодо їх безпечності під час перевірок;

оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі), які встановили, що їхня продукція може бути небезпечною.

уповноважені лабораторії про результати лабораторних досліджень (випробувань), які свідчать про невідповідність;

заклади охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики у разі масових неінфекційних захворювань (отруєнь), виявлення невідповідності харчових продуктів вимогам законодавства щодо їх безпечності або появи обґрунтованої підозри щодо їх невідповідності, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров’ю тощо.

Повідомлення передаються до Національного та територіальних контактних пунктів за встановленою формою, яка визначена додатками 2, 3 до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 478.

Наразі Держпродспоживслужба працює над питанням впровадження електроної мережі Системи швидкого повідомлення за підтримки міжнародно технічної допомоги, що вподальшому забезпечить обробку та електронний обмін даними щодо загроз, пов’язаних з харчовими продуктами, кормами, матеріалами і предметами, призначеними для контакту з харчовими продуктами, що вимагають вжиття відповідних заходів, спрямованих на захист життя і здоров’я людей та/або тварин.

Як працюватиме система?

Якщо виявлять небезпечний продукт — інформація оперативно надходитиме до Держпродспоживслужби та її територіальних органів, за результатами розгляду якої будуть вживатися визначені законодавством заходи.

У разі виникнення небезпеки Держпродспоживслужбою буде задіяний план дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами, який визначає заходи, що підлягають невідкладному здійсненню у разі, коли такі корми та харчові продукти безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини (план затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 80).

Це допоможе не допустити поширення небезпечних товарів по всій країні.

Що зміниться для споживачів?

Інформація про небезпечні продукти стане доступнішою та швидшою.

Реакція держави, у разі виявлення загроз, буде оперативнішою.

Ризики для здоров’я зменшаться, адже система дозволяє швидко зупинити обіг небезпечної продукції.

Чому це важливо?

Україна впроваджує європейський підхід до контролю безпечності харчових продуктів. Така система працює у країнах ЄС (аналог — система RASFF) і довела свою ефективність у запобіганні харчовим отруєнням та захисті споживачів.

