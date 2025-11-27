  1. В Украине

В Украине запускают Систему быстрого оповещения об угрозах, связанных с пищевыми продуктами

14:42, 27 ноября 2025
Украина внедряет современную систему, которая позволит быстро обмениваться сообщениями о выявлении опасных пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Фото: dpss.gov.ua
19 ноября вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 478, который вводит требования к Системе быстрого оповещения об угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Что это означает для граждан?

Украина внедряет современную систему, подобную европейской, которая позволит быстро обмениваться сообщениями о выявлении опасных пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (например, упаковки), и принимать немедленные меры, если такая продукция представляет опасность для потребителей.

Это делается для того, чтобы:

  • своевременно изымать из продажи опасные продукты,
  • предупреждать потребителей о возможных рисках,
  • быстро реагировать на угрозы для здоровья людей и животных.

Кто должен сообщать об опасных продуктах и каким способом?

Такую информацию обязаны предоставлять:

  • работники территориальных органов Госпродпотребслужбы, если они выявили несоответствия пищевых продуктов/кормов требованиям законодательства относительно их безопасности во время проверок;
  • операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети), которые установили, что их продукция может быть опасной;
  • уполномоченные лаборатории — о результатах лабораторных исследований (испытаний), свидетельствующих о несоответствии;
  • учреждения здравоохранения, субъекты хозяйствования, осуществляющие медицинскую практику, — в случае массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), выявления несоответствия пищевых продуктов требованиям законодательства относительно их безопасности или появления обоснованного подозрения об их несоответствии, вследствие чего возникла угроза жизни и здоровью и т. д.

Сообщения передаются в Национальный и территориальные контактные пункты по установленной форме, определенной приложениями 2 и 3 к приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № 478.

В настоящее время Госпродпотребслужба работает над внедрением электронной сети Системы быстрого оповещения при поддержке международной технической помощи, что в дальнейшем обеспечит обработку и электронный обмен данными относительно угроз, связанных с пищевыми продуктами, кормами, материалами и предметами, предназначенными для контакта с пищевыми продуктами, которые требуют принятия соответствующих мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей и/или животных.

Как будет работать система?

Если обнаружат опасный продукт — информация оперативно поступит в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы, по результатам рассмотрения которой будут приниматься меры, предусмотренные законодательством.

В случае возникновения опасности Госпродпотребслужба задействует план действий при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с пищевыми продуктами и кормами, который определяет меры, подлежащие неотложному осуществлению в случае, когда такие корма и пищевые продукты непосредственно или через окружающую среду представляют угрозу для здоровья человека и/или животного (план утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 г. № 80).

Это поможет не допустить распространение опасных товаров по всей стране.

Что изменится для потребителей?

  • Информация об опасных продуктах станет более доступной и оперативной.
  • Реакция государства при выявлении угроз будет быстрее.
  • Риски для здоровья уменьшатся, так как система позволяет быстро остановить оборот опасной продукции.

Почему это важно?

Украина внедряет европейский подход к контролю безопасности пищевых продуктов. Такая система работает в странах ЕС (аналог — система RASFF) и доказала свою эффективность в предотвращении пищевых отравлений и защите потребителей.

Госпродпотребслужба

