Юридичні документи як інструмент злочину: суд залишив у силі вирок за заволодіння майном в особливо великих розмірах

Апеляційна палата ВАКС підтвердила, що дії екскерівниці державного підприємства кваліфікуються як шахрайство.

Виконуючи обов’язки директора ДП, обвинувачена організовувала тіньові схеми з використанням актів виконаних робіт, завдавши державі збитків на велику суму – понад 3,5 млн грн. Усі ці незаконні операції були встановлені слідством і підтверджені Вищим антикорупційним судом, який призначив покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС скоротила строк покарання лише на місяць, залишивши без змін конфіскацію майна та заборону обіймати керівні посади.

Акти віртуальні, збитки – реальні

Наявність документів і печаток не гарантує законності дій та може використовуватися для прикриття шахрайських схем. Це підтвердив Вищий антикорупційний суд у кримінальному провадженні у справі № 405/9164/18. Йдеться про цілу серію фіктивних договорів на виконання юридичних послуг, що слугувало інструментом для привласнення державних коштів.

Ця історія розпочалася ще в 2016 році, коли державне підприємство (яке входило до структури Національної академії аграрних наук) перебувало у великій кризі: багатомільйонні борги перед кредиторами, загроза банкрутства та необхідність стабілізації фінансів. На посаді виконувача обов’язків директора опинилася людина, яка повинна була навести порядок і покращити ситуацію в ДП. Але замість цього вона організувала серію цивільно-правових договорів на юридичні послуги із сумнівною приватною особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження).

Суд встановив, що загальна сума укладених договорів перевищила 2,3 млн грн. Перший договір (підписаний у січні 2018 року на 750 тис. грн.), формально передбачав надання послуг із представництва інтересів підприємства у господарських спорах. Другий (укладений у березні 2018 року на суму 680 тис. грн.) – мав на меті складання заяв та підготовку документів для врегулювання боргових зобов’язань. Третій (підписаний у червні 2018 року на 900 тис. грн.) – передбачав юридичний супровід діяльності в судах та оформлення необхідних процесуальних документів. Усі договори супроводжувалися актами виконаних робіт, які підтверджували надання зазначених послуг лише на папері.

Далі схема розгорталася за кількома кроками. Перший етап: підготовка і підписання договорів і актів, створюючи видимість законної діяльності. Другий етап: перерахування коштів на рахунки приватної особи, яка насправді не надавала жодних послуг. Третій етап: частина коштів через підконтрольні компанії поверталася третім особам або конвертувалася у готівку, щоб замаскувати привласнення. І, нарешті, фінальний етап: включення фіктивного кредитора до реєстру боржників підприємства, що створювало підстави для банкрутства та доступу до майна.

У зазначеній справі детально описана ретельна підготовка юридичних документів: печатки, підписи, формулювання договорів і актів були використані таким чином, щоб створити ілюзію реальної роботи. Усі ці маніпуляції виявили під час експертизи, яка встановила злочинні дії: юридичні послуги фактично не надавалися, а надані документи – підроблені. Реальні дії самого ж ДП у взаємодії з кредиторами та судами постійно блокувалися, що завдало шкоди його фінансовій стабільності. Як наслідок, державне підприємство понесло серйозні фінансові збитки, зіштовхнулося з блокуванням розрахунків із законними кредиторами, порушенням господарських процесів і ризиком втрати контролю над власними активами.

Під час процесу стало відомо, що зафіксовані вчинки були не поодинокими помилками, а частиною продуманої схеми з метою заволодіння державними коштами. Судова оцінка включала аналіз всіх договорів, руху коштів між рахунками і схеми залучення фіктивного кредитора. Встановлено, що описані юридичні етапи (від укладення договорів до перерахування коштів) є невід’ємною частиною єдиної тіньової схеми. При цьому простежувався злочинний умисел: заволодіти бюджетними коштами підприємства, прикривши дії формальною законністю.

Розглянувши матеріали справи, ВАКС виніс вирок: очільницю ДП визнано винною у замаху на заволодіння чужим майном у великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Їй призначено 7 роківі 1 місяць позбавлення волі разом із конфіскацією частини майна.

Пом’якшення вироку і підтвердження злочину

Наприкінці травня 2025 року дана справа отримала нове продовження. Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисту колишньої виконувачки обов’язків директора ДП, що входить до складу НААН.

Про це повідомила прес-служба АП ВАКС:«У зв’язку із закінченням строків давності судом першої інстанції обвинувачену звільнено від покарання за ч.1 ст. 366 КК України. Обвинувачену визнано невинуватою за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України та виправдано у зв’язку з недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення. ВАКС призначив покарання вказаній особі у виді 7 років та 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, з конфіскацією 1/2 належного їй майна. За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту. Вирок ВАКС змінено в частині призначення основного покарання у виді 7 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 191 КК України. У іншій частині вирок суду залишено без змін, апеляційну скаргу – без задоволення».

Апеляційнаінстанція детально проаналізувала доводи захисту, серед яких: заяви щодо процесуальних порушень, часткової компенсації збитків і строки давності окремих документів. Водночас колегія судів АП ВАКС наголосила: такі обставини можуть впливати лише на тривалість покарання, але не змінюють юридичну кваліфікацію вчинених злочинів та системний характер шахрайських дій обвинуваченої. Апеляція підтвердила висновки першої інстанції щодо наявності умислу, організованості дій і масштабності завданих державі збитків.

Таким чином, апеляційне рішення одночасно підтвердило системність протиправних дій колишньої керівниці ДП і водночас продемонструвало чіткий баланс – між врахуванням пом’якшувальних обставин та необхідністю забезпечення відповідальності за завдані державі збитки.

Автор: Валентин Коваль

