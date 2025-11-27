Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Исполняя обязанности директора ГП, обвиняемая организовывала теневые схемы с использованием актоввыполненных работ, причинив государству убытки в крупном размере – более 3,5 млн грн. Все эти незаконные операции были установлены следствием и подтверждены Высшим антикоррупционным судом, который назначил наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС сократила срок наказания на месяц, оставив без изменений конфискацию имущества и запрет занимать руководящие должности.

Акты виртуальные, убытки – реальные

Наличие документов и печатей не гарантирует законности действий и может использоваться для прикрытия мошеннических схем. Это подтвердил Высший антикоррупционный суд в уголовном производстве в деле № 405/9164/18. Речь идет о целой серии фиктивных договоров на выполнение юридических услуг, которые служили инструментом для присвоения государственных средств.

Эта история началась еще в 2016 году, когда государственное предприятие (входящее в структуру Национальной академии аграрных наук) находилось в большом кризисе: многомиллионные долги перед кредиторами, угроза банкротства и необходимость стабилизации финансов. На должность исполняющего обязанности директора пришел человек, который должен был навести порядок и улучить ситуацию в ГП. Однако вместо этого она организовала серию гражданско-правовых договоров на юридические услуги с сомнительным частным лицом (материалы по котрому выделены в отдельное производство).

Суд установил, что общая сумма заключенных договоров превысила 2,3 млн грн. Первый договор (подписан в январе 2018 года на 750 тыс. грн.) формально предусматривало оказание услуг по представительству интересов предприятия в хозяйственных спорах. Второй (заключен в марте 2018 года на сумму 680 тыс. грн.) предусматривал подготовку заявлений и документов для урегулирования долговых обязательств. Третий (подписан в июне 2018 года на 900 тыс. грн.) предусматривал юридическое сопровождение деятельности в судах и оформление необходимых процессуальных документов. Все договоры сопровождались актами выполненных работ, которые подтверждали выполнение указанных услуг только на бумаге.

Далее схема разворачивалась в несколько этапов. Первый этап: подготовка и подписаниедоговоров и актов, создавая видимость законной деятельности. Второй этап: перечисление средств на счета частноголица, которое фактически не предоставляло никаких услуг. Третий этап: часть средств через подконтрольные компании возвращалась третьим лицам или конвертировалась в наличные для маскировки присвоения. И, наконец, финальный этап: включение фиктивного кредитора в реєстр должников предприятия, что создавалo основания для банкротства и доступа к имуществу.

В указанном деле подробно описана тщательная подготовка юридических документов: печати, подписи, формулировки договоров и актов использовались так, чтобы создать иллюзию реальной работы. Все эти манипуляции выявила экспертиза, которая установила преступные действия: юридические услуги фактически не оказывались, а предоставленные документы – поддельные. Реальные действия самого ГП во взаимодействии с кредиторами и судами постоянно блокировались, что нанесло ущерб его финансовой стабильности. В результате государственное предприятие понесло значительные финансовые убытки, столкнулось с блокированием расчетов с законными кредиторами, нарушением хозяйственных процессов и риском потери контроля над собственными активами.

В ходе процесса стало известно, что зафиксированные действия были не единичными ошибками, а частью продуманной схемы с целью завладения государственными средствами. Судебная оценка включала анализ всех договоров, движения средств между счетами и схемы привлечения фиктивного кредитора. Установлено, что описанные юридические этапы (от заключения договоров до перечислення средств) являються неотъемлемой частью единой теневой схемы. При этом прослеживался преступный умысел: завладеть бюджетными средствами предприятия, прикрывая действия формальной законностью.

Рассмотрев материалы дела, ВАКС вынес приговор: руководительницу ГП признали виновной в покушении на завладение чужим имуществом в крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины) и служебном подделывании (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ей назначено 7 лет и 1 месяц лишения свободы вместе с конфискацией части имущества.

Смягчение приговора и подтверждение преступления

В конце мая 2025 года дело получило новое продолжение. Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защиты бывшей исполняющей обязанности директора ГП, входящего в структуру НААН.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС: «В связи с истечением сроков давности суд первуй инстанции освободил обвиняемую от наказания по ч.1 ст. 366 УК Украины. Обвиняемую признано невиновной по ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 УК Украины и оправдано за недоказанностью состава преступления в еедействиях. ВАКС назначил наказание указанномулицу в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 3 года и с конфискацией 1/2 принадлежащего ей имущества. По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты. Приговор ВАКС изменен в части назначения основного наказания в виде 7 лет лишения свободы по ч.5 ст.191 УК Украины. В остальной части приговор суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения».

Апелляционная инстанция детально проанализировала доводы защиты, среди которых: заявления о процессуальных нарушениях, частичной компенсации убытков и сроках давности отдельных документов. При этом коллегия судей АП ВАКС подчеркнула: такие обстоятельства когут влиять только на длительность наказания, но не изменяют юридическую квалификацию совершенных преступлений и системный характер мошеннических действий обвиняемой. Апелляция подтвердила выводы первуй инстанции о наличии умысла, организованности действий и масштабности причиненного государству ущерба.

Таким образом, апелляционное решение одновременно подтвердило системность противоправних действий бывшей руководительницы ГП и продемонстрировало четкий баланс – между учетом смягчающих обстоятельств и необходимостью обеспечения ответственности за причиненный государству ущерб.

Автор: Валентин Коваль

