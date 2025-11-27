  1. В Україні
  2. / У світі

Латвія виділила Україні ще 125 тисяч євро на підтримку енергосистеми взимку

17:05, 27 листопада 2025
Київ і Рига обговорили санкції, мирні зусилля та спільне виробництво озброєнь.
Латвія виділила Україні ще 125 тисяч євро на підтримку енергосистеми взимку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Латвія надала додаткові 125 тисяч євро на відновлення та стабілізацію енергетичної системи України напередодні зими. Про це повідомило МЗС України за підсумками зустрічі міністрів Андрія Сибіги та Байби Браже в Києві.

«Окремо очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. Українська сторона вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми», – зазначили в МЗС.

Сибіга подякував за щорічну оборонну допомогу Латвії в обсязі 0,25% ВВП (загалом уже понад 1,6% ВВП), передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та участь у коаліції PURL.

Міністри обговорили відбудову Чернігівщини: латвійські проєкти 2025 року коштують 5,7 млн євро, зокрема нещодавно відкриті педіатричний корпус лікарні та Центр захисту прав людини в Чернігові.

Сибіга поінформував про американські мирні пропозиції та роботу українсько-американських команд, наголосивши на ключовій ролі Європи.

Сторони домовилися координувати дії щодо швидкого ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, повного використання заморожених російських активів та обмеження тіньового танкерного флоту РФ.

Обговорено також розширення співпраці у спільному виробництві озброєнь і обміні технологіями на 2026 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна енергетика Литва оборона Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]