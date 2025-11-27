Латвія виділила Україні ще 125 тисяч євро на підтримку енергосистеми взимку

Київ і Рига обговорили санкції, мирні зусилля та спільне виробництво озброєнь.

Латвія надала додаткові 125 тисяч євро на відновлення та стабілізацію енергетичної системи України напередодні зими. Про це повідомило МЗС України за підсумками зустрічі міністрів Андрія Сибіги та Байби Браже в Києві.

«Окремо очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. Українська сторона вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми», – зазначили в МЗС.

Сибіга подякував за щорічну оборонну допомогу Латвії в обсязі 0,25% ВВП (загалом уже понад 1,6% ВВП), передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та участь у коаліції PURL.

Міністри обговорили відбудову Чернігівщини: латвійські проєкти 2025 року коштують 5,7 млн євро, зокрема нещодавно відкриті педіатричний корпус лікарні та Центр захисту прав людини в Чернігові.

Сибіга поінформував про американські мирні пропозиції та роботу українсько-американських команд, наголосивши на ключовій ролі Європи.

Сторони домовилися координувати дії щодо швидкого ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, повного використання заморожених російських активів та обмеження тіньового танкерного флоту РФ.

Обговорено також розширення співпраці у спільному виробництві озброєнь і обміні технологіями на 2026 рік.

