Латвия выделила Украине еще 125 тысяч евро на поддержку энергосистемы зимой

Киев и Рига обсудили санкции, мирные усилия и совместное производство вооружений.

Латвия предоставила дополнительные 125 тысяч евро на восстановление и стабилизацию энергетической системы Украины в преддверии зимы. Об этом сообщило МИД Украины по итогам встречи министров Андрея Сибиги и Байбы Браже в Киеве.

«Отдельно главы дипломатических ведомств сосредоточились на поддержке энергетической системы Украины в преддверии зимы. Украинская сторона благодарна за дополнительный взнос Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы», – отметили в МИД.

Сибига поблагодарил за ежегодную оборонную помощь Латвии в объеме 0,25% ВВП (в целом уже более 1,6% ВВП), передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и участие в коалиции PURL.

Министры обсудили восстановление Черниговщины: латвийские проекты 2025 года стоят 5,7 млн евро, в частности недавно открытые педиатрический корпус больницы и Центр защиты прав человека в Чернигове.

Сибига проинформировал об американских мирных предложениях и работе украинско-американских команд, подчеркнув ключевую роль Европы.

Стороны договорились координировать действия по быстрому принятию 20-го пакета санкций ЕС, полному использованию замороженных российских активов и ограничению теневого танкерного флота РФ.

Обсуждено также расширение сотрудничества в совместном производстве вооружений и обмене технологиями на 2026 год.

