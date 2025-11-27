  1. В Украине
  2. / В мире

Латвия выделила Украине еще 125 тысяч евро на поддержку энергосистемы зимой

17:05, 27 ноября 2025
Киев и Рига обсудили санкции, мирные усилия и совместное производство вооружений.
Латвия выделила Украине еще 125 тысяч евро на поддержку энергосистемы зимой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Латвия предоставила дополнительные 125 тысяч евро на восстановление и стабилизацию энергетической системы Украины в преддверии зимы. Об этом сообщило МИД Украины по итогам встречи министров Андрея Сибиги и Байбы Браже в Киеве.

«Отдельно главы дипломатических ведомств сосредоточились на поддержке энергетической системы Украины в преддверии зимы. Украинская сторона благодарна за дополнительный взнос Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы», – отметили в МИД.

Сибига поблагодарил за ежегодную оборонную помощь Латвии в объеме 0,25% ВВП (в целом уже более 1,6% ВВП), передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и участие в коалиции PURL.

Министры обсудили восстановление Черниговщины: латвийские проекты 2025 года стоят 5,7 млн евро, в частности недавно открытые педиатрический корпус больницы и Центр защиты прав человека в Чернигове.

Сибига проинформировал об американских мирных предложениях и работе украинско-американских команд, подчеркнув ключевую роль Европы.

Стороны договорились координировать действия по быстрому принятию 20-го пакета санкций ЕС, полному использованию замороженных российских активов и ограничению теневого танкерного флота РФ.

Обсуждено также расширение сотрудничества в совместном производстве вооружений и обмене технологиями на 2026 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина энергетика Литва оборона Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]