КСУ розглянув конституційну скаргу щодо доплати непрацюючим пенсіонерам із зон відселення після аварії на ЧАЕС

Другий сенат КСУ розглянув конституційну скаргу щодо статті 45 Держбюджету-2025, яка регулює доплати непрацюючим пенсіонерам у зонах відселення після аварії на ЧАЕС.

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Антонович Лариси Миколаївни щодо конституційності статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“ від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ.

Статтею 45 Закону № 4059 визначено умови, порядок та розмір встановлення та припинення доплати до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Городовенко зазначив, що заявниця просить перевірити статтю 45 Закону № 4059 на відповідність частині третій статті 22, частинам першій, другій статті 24, частині першій статті 46, частині першій статті 55, частині першій статті 58 Конституції України.

Авторка клопотання вважає, що приписи статті 45 Закону №4059 „порушують право на соціальний захист, що суперечить статті 46, погіршують правове становище, звужуючи зміст та обсяг передбаченого спеціальним законом соціального права, що суперечить статті 22 Конституції України, ставлять у не рівне по відношенню до інших осіб, що проживають на радіоактивно забрудненій території становище, що суперечить ст.24 Конституції України, не забезпечують дотримання принципу обов’язковості судових рішень порушуючи право на судовий захист, що суперечить ст. 55 Конституції України, скасовують раніш набуте соціальне право, що суперечить ст.58 Конституції України“.

Суддя-доповідач також поінформував про перебіг розгляду відповідної справи в судах системи судоустрою.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

