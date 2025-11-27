  1. В Украине

КСУ рассмотрел конституционную жалобу по доплате неработающим пенсионерам из зон отселения после аварии на ЧАЭС

15:19, 27 ноября 2025
Второй сенат КСУ рассмотрел конституционную жалобу по статье 45 Госбюджета-2025, регулирующей доплаты неработающим пенсионерам в зонах отселения после аварии на ЧАЭС.
Фото: КСУ
Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Антонович Ларисы Николаевны относительно конституционности статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–IX.

Статьей 45 Закона № 4059 определены условия, порядок и размер установления и прекращения доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Городовенко отметил, что заявительница просит проверить статью 45 Закона № 4059 на соответствие части третьей статьи 22, частям первой, второй статьи 24, части первой статьи 46, части первой статьи 55, части первой статьи 58 Конституции Украины.

Автор ходатайства считает, что предписания статьи 45 Закона № 4059 «нарушают право на социальную защиту, что противоречит статье 46, ухудшают правовое положение, сужая содержание и объём предусмотренного специальным законом социального права, что противоречит статье 22 Конституции Украины, ставят в неравное по отношению к другим лицам, проживающим на радиоактивно загрязнённой территории, положение, что противоречит статье 24 Конституции Украины, не обеспечивают соблюдение принципа обязательности судебных решений, нарушая право на судебную защиту, что противоречит статье 55 Конституции Украины, отменяют ранее приобретённое социальное право, что противоречит статье 58 Конституции Украины».

Судья-докладчик также проинформировал о ходе рассмотрения соответствующего дела в судах системы судоустройства.

Исследовав материалы дела, Суд перешёл к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

КСУ пенсия Чернобыль

