У Раді пояснили, як заморожені російські активи можуть стати джерелом компенсацій за зруйноване житло українців

Олена Шуляк розповіла, що обмежене фінансування програми єВідновлення у проекті Держбюджету-2026 планують компенсувати міжнародною допомогою та можливим залученням коштів із заморожених російських активів.

Фото: Суспільне Чернігів

У проекті Державного бюджету на 2026 рік на програму єВідновлення передбачено лише близько третини від необхідного обсягу фінансування. Водночас її подальше продовження можливе завдяки міжнародній підтримці, обсяг якої вже перевищив 20 млрд грн. Про це розповіла в ефірі телемарафону голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, також розраховують на законодавче підґрунтя, що дозволить використати для єВідновлення кошти від заморожених російських активів або прибутків від них.

Шуляк нагадала, що в проекті Держбюджету, остаточний розгляд якого перенесено на грудень, на програму єВідновлення закладено приблизно 7 млрд грн. За словами посадовиці, цього обсягу явно недостатньо, адже лише протягом поточного року на компенсації за пошкоджене та зруйноване житло вже спрямували близько 20 млрд грн. Водночас є підтверджена готовність Банку розвитку Ради Європи долучитися до подальшого фінансування програми.

«І ми, і Мінфін розуміємо, що потрібно активізувати та більше працювати, наприклад, з Банком розвитку Ради Європи, який готовий надавати додаткові кошти. Нагадаю, спільно зі Світовим Банком вони профінансували програму на більше ніж 20 млрд грн. Крім цього, з коштів міжнародних партнерів є невикористані 2 млрд грн, закладені на 2026 рік, тому вони готові продовжити фінансування саме за цією програмою», – розповіла Шуляк.

Також вона зазначила, що зараз важливо залучити до фінансування подібних програм кошти заморожених по всьому світу російських активів або доходи, отримані від них. Більше того, однією з її поправок до проекту Держбюджету була пропозиція дозволити спрямовувати ці кошти на фінансування програми єВідновлення.

«Наш аргумент полягав у тому, що на законодавчому рівні процес компенсацій повинен мати якомога більше джерел для фінансування житлових програм. Тому головне зараз – російські заморожені активи. Саме так і виглядає справедливість: активи рф повинні піти на те, щоб виплатити людям кошти для придбання нових домівок замість знищених росіянами. Найкращого прояву справедливості, думаю, немає. Тож ми дуже розраховуємо на цю можливість», – резюмувала Олена Шуляк.

