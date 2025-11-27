  1. В Украине

В Раде объяснили, как замороженные российские активы могут стать источником компенсаций за разрушенное жилье украинцев

16:11, 27 ноября 2025
Елена Шуляк рассказала, что ограниченное финансирование программы еВосстановление в проекте Госбюджета-2026 планируют компенсировать международной помощью и возможным привлечением средств из замороженных российских активов.
В Раде объяснили, как замороженные российские активы могут стать источником компенсаций за разрушенное жилье украинцев
Фото: Суспильне Чернигов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В проекте Государственного бюджета на 2026 год на программу еВосстановление предусмотрено лишь около трети от необходимого объёма финансирования. В то же время её дальнейшая реализация возможна благодаря международной поддержке, объём которой уже превысил 20 млрд грн. Об этом рассказала в эфире телемарафона председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По её словам, также рассчитывают на законодательную основу, которая позволит использовать для еВосстановления средства от замороженных российских активов или доходы от них.

Шуляк напомнила, что в проекте Госбюджета, окончательное рассмотрение которого перенесено на декабрь, на программу еВосстановление заложено примерно 7 млрд грн. По словам чиновницы, этого объёма явно недостаточно, ведь только в течение текущего года на компенсации за повреждённое и разрушенное жильё уже направили около 20 млрд грн. В то же время имеется подтверждённая готовность Банка развития Совета Европы присоединиться к дальнейшему финансированию программы.

«И мы, и Минфин понимаем, что нужно активизироваться и больше работать, например, с Банком развития Совета Европы, который готов предоставлять дополнительные средства. Напомню, совместно со Всемирным банком они профинансировали программу более чем на 20 млрд грн. Кроме того, среди средств международных партнёров есть неиспользованные 2 млрд грн, заложенные на 2026 год, поэтому они готовы продолжить финансирование именно по этой программе», — рассказала Шуляк.

Также она отметила, что сейчас важно привлечь к финансированию подобных программ средства замороженных по всему миру российских активов или доходы, полученные от них. Более того, одной из её поправок к проекту Госбюджета было предложение разрешить направлять эти средства на финансирование программы еВосстановление.

«Наш аргумент заключался в том, что на законодательном уровне процесс компенсаций должен иметь как можно больше источников финансирования жилищных программ. Поэтому ключевое сейчас — российские замороженные активы. Именно так и выглядит справедливость: активы РФ должны пойти на то, чтобы выплатить людям средства для приобретения новых домов взамен уничтоженных россиянами. Лучшего проявления справедливости, думаю, нет. Поэтому мы очень рассчитываем на эту возможность», — резюмировала Елена Шуляк.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине упростили условия программы еВосстановление для владельцев совместного повреждённого жилья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины рф Украина єВідновлення активы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]