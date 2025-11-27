В Раде объяснили, как замороженные российские активы могут стать источником компенсаций за разрушенное жилье украинцев

Елена Шуляк рассказала, что ограниченное финансирование программы еВосстановление в проекте Госбюджета-2026 планируют компенсировать международной помощью и возможным привлечением средств из замороженных российских активов.

В проекте Государственного бюджета на 2026 год на программу еВосстановление предусмотрено лишь около трети от необходимого объёма финансирования. В то же время её дальнейшая реализация возможна благодаря международной поддержке, объём которой уже превысил 20 млрд грн. Об этом рассказала в эфире телемарафона председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По её словам, также рассчитывают на законодательную основу, которая позволит использовать для еВосстановления средства от замороженных российских активов или доходы от них.

Шуляк напомнила, что в проекте Госбюджета, окончательное рассмотрение которого перенесено на декабрь, на программу еВосстановление заложено примерно 7 млрд грн. По словам чиновницы, этого объёма явно недостаточно, ведь только в течение текущего года на компенсации за повреждённое и разрушенное жильё уже направили около 20 млрд грн. В то же время имеется подтверждённая готовность Банка развития Совета Европы присоединиться к дальнейшему финансированию программы.

«И мы, и Минфин понимаем, что нужно активизироваться и больше работать, например, с Банком развития Совета Европы, который готов предоставлять дополнительные средства. Напомню, совместно со Всемирным банком они профинансировали программу более чем на 20 млрд грн. Кроме того, среди средств международных партнёров есть неиспользованные 2 млрд грн, заложенные на 2026 год, поэтому они готовы продолжить финансирование именно по этой программе», — рассказала Шуляк.

Также она отметила, что сейчас важно привлечь к финансированию подобных программ средства замороженных по всему миру российских активов или доходы, полученные от них. Более того, одной из её поправок к проекту Госбюджета было предложение разрешить направлять эти средства на финансирование программы еВосстановление.

«Наш аргумент заключался в том, что на законодательном уровне процесс компенсаций должен иметь как можно больше источников финансирования жилищных программ. Поэтому ключевое сейчас — российские замороженные активы. Именно так и выглядит справедливость: активы РФ должны пойти на то, чтобы выплатить людям средства для приобретения новых домов взамен уничтоженных россиянами. Лучшего проявления справедливости, думаю, нет. Поэтому мы очень рассчитываем на эту возможность», — резюмировала Елена Шуляк.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине упростили условия программы еВосстановление для владельцев совместного повреждённого жилья.

