В Украине упростили условия программы «еВосстановление» для владельцев общего поврежденного жилья

Устранено одно из самых распространенных препятствий: теперь компенсацию за поврежденное общее жилье можно получить даже в случае, если один из совладельцев не выходит на связь или не дает согласия.

Источник: Суспильне Запорожье

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил решение, которое облегчает получение компенсации по программе «еВосстановление» для повреждённого жилья, принадлежащего нескольким совладельцам. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Решено ключевое препятствие, с которым часто сталкивались заявители: невозможность получить компенсацию для восстановления повреждённого жилья, которое принадлежит нескольким владельцам, когда один из совладельцев не выходил на связь или не предоставлял на это согласия.

«Упрощаем порядок получения компенсаций по программе «еВосстановление» для жилья, находящегося в совместной собственности. Новый механизм предоставит тысячам семей доступ к Программе и позволит получить компенсации для восстановления повреждённых россией домов. Мы должны обеспечить возможность для как можно большего количества людей получить надлежащую и своевременную помощь», – подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Ранее получить компенсацию было возможно лишь при обязательном письменном согласии всех совладельцев, что создавалo серьёзные трудности в случаях, когда один из них уехал, не выходил на связь или фактически не занимался имуществом. Из-за этого тысячи семей не могли воспользоваться программой.

Отныне один из совладельцев может самостоятельно подать заявление на компенсацию, и оно автоматически будет считаться поданным от всех остальных, если в течение 15 дней ни один из совладельцев не выразит возражений.

В случае отсутствия возражений комиссия будет принимать решение о предоставлении компенсации. При этом получатель компенсации берёт на себя обязательство восстановить объект в соответствии с суммой, указанной в чек-листе, перечнем и объёмом работ, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта. Если же совладельцы не соглашаются — они могут подать возражения в комиссию или урегулировать вопрос путём переговоров между другими владельцами объекта либо урегулировать вопрос в судебном порядке.

В случае отсутствия возражений комиссия предоставляет компенсацию, и ремонт можно начинать без задержек. Это решение позволяет людям быстрее восстанавливать повреждённое жильё даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев фактически невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.