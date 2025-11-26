  1. В Украине

В Украине упростили условия программы «еВосстановление» для владельцев общего поврежденного жилья

16:54, 26 ноября 2025
Устранено одно из самых распространенных препятствий: теперь компенсацию за поврежденное общее жилье можно получить даже в случае, если один из совладельцев не выходит на связь или не дает согласия.
В Украине упростили условия программы «еВосстановление» для владельцев общего поврежденного жилья
Источник: Суспильне Запорожье
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил решение, которое облегчает получение компенсации по программе «еВосстановление» для повреждённого жилья, принадлежащего нескольким совладельцам. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Решено ключевое препятствие, с которым часто сталкивались заявители: невозможность получить компенсацию для восстановления повреждённого жилья, которое принадлежит нескольким владельцам, когда один из совладельцев не выходил на связь или не предоставлял на это согласия.

«Упрощаем порядок получения компенсаций по программе «еВосстановление» для жилья, находящегося в совместной собственности. Новый механизм предоставит тысячам семей доступ к Программе и позволит получить компенсации для восстановления повреждённых россией домов. Мы должны обеспечить возможность для как можно большего количества людей получить надлежащую и своевременную помощь», – подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Ранее получить компенсацию было возможно лишь при обязательном письменном согласии всех совладельцев, что создавалo серьёзные трудности в случаях, когда один из них уехал, не выходил на связь или фактически не занимался имуществом. Из-за этого тысячи семей не могли воспользоваться программой.

Отныне один из совладельцев может самостоятельно подать заявление на компенсацию, и оно автоматически будет считаться поданным от всех остальных, если в течение 15 дней ни один из совладельцев не выразит возражений.

В случае отсутствия возражений комиссия будет принимать решение о предоставлении компенсации. При этом получатель компенсации берёт на себя обязательство восстановить объект в соответствии с суммой, указанной в чек-листе, перечнем и объёмом работ, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта. Если же совладельцы не соглашаются — они могут подать возражения в комиссию или урегулировать вопрос путём переговоров между другими владельцами объекта либо урегулировать вопрос в судебном порядке.

В случае отсутствия возражений комиссия предоставляет компенсацию, и ремонт можно начинать без задержек. Это решение позволяет людям быстрее восстанавливать повреждённое жильё даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев фактически невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины єВідновлення

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]