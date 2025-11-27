У Києві викрили чоловіка, який «продав» квартиру померлого друга своїй дружині

Підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку у заволодінні квартирою шляхом обману. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.

«Однак, видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, «фахівець з нерухомості» звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною.

«При цьому гроші за нерухомість жінка не платила. Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень. Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму», - зазначили у відомстві.

У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.

На нерухомість накладено арешт.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

