В Киеве разоблачили мужчину, который «продал» квартиру умершего друга своей жене

16:47, 27 ноября 2025
Подозреваемый дружил с мужчиной, который унаследовал жилье на Оболони, но не зарегистрировал право собственности на него.
В Киеве разоблачили мужчину, который «продал» квартиру умершего друга своей жене
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине в завладении квартирой путем обмана. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Установлено, что подозреваемый дружил с мужчиной, который унаследовал жилье на Оболони, но не зарегистрировал право собственности на него. Впоследствии он убедил наследника, что является специалистом по недвижимости и поможет зарегистрировать право собственности на квартиру. Для этого мужчина выдал доверенность на представление его интересов и распоряжение имуществом.

«Однако, выдав доверенность, киевлянин внезапно умер, о чем подозреваемый точно знал, поскольку лично обнаружил его тело в квартире и сообщил об этом полиции», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в тот же день, имея доверенность, которая стала недействительной из-за смерти мужчины, «специалист по недвижимости» обратился к частному нотариусу и заключил от имени умершего договор купли-продажи квартиры со своей женой.

«При этом деньги за недвижимость женщина не платила. Квартиру согласно документам продали за 1,5 млн гривен. Таким образом, наследникам владельца жилья нанесен ущерб на эту сумму», — отметили в ведомстве.

В жилище подозреваемого и его жены провели обыски, во время которых изъяли документы на переоформленную квартиру.

На недвижимость наложен арест.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

