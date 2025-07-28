Трамп заявив, що дає РФ 10-12 днів для досягнення мирної угоди

Дональд Трамп скорочує для РФ термін на досягнення мирної угоди до 10-12 днів.

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди. Також він додав, що розчарований діями Путіна.

Пізніше Трамп на зустрічі з британським премʼєром Кіром Стармером уточнив, що скорочує для Росії термін на досягнення мирної угоди до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

"Я зроблю новий дедлайн у 10-12 днів відсьогодні. Немає причин чекати цих 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу", — сказав Трамп.

Також він додав, що США введуть вторинні санкції проти Росії, якщо вона не піде на угоду про припинення вогню.

"Ми введемо вторинні санкції проти Росії, якщо не укладемо угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін має укласти угоду", - сказав Трамп.

За його словами, росіяни та українці "гинуть без жодної причини".

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив вдячність Трампу за принципову позицію про наміри обмежити Путіну час для завершення війни.

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