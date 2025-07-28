Трамп планує скоротити 50 днів, які дав Путіну на досягнення мирної угоди у війні проти України

Трамп не вірить у бажання Путіна зупинити війну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування діями Путіна щодо врегулювання війни в Україні. Він заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, який раніше було надано Путіну для досягнення мирної угоди.

«Я дуже розчарований Путіним. Я збираюся зменшити 50-денний термін, тому що я думаю, що я вже знаю відповідь», – заявив Трамп.

За словами президента США, його рішення ґрунтується на впевненості в тому, що він передбачає подальший розвиток подій. «Я вже знаю відповідь на питання, що станеться», – додав він, коментуючи можливе скорочення терміну для укладення угоди про припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.