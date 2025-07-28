Рада суддів звернулася до Кабміну щодо надання дозволу на виїзд суддям-жінкам за кордон

Наразі залишається чинною заборона виїзду за кордон жінкам-суддям та жінкам-держслужбовцям – Рада суддів звернулася до уряду з проханням переглянути її.

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Рада суддів України знов звернулася до уряду стосовно перегляду заборони на виїзд за кордон для жінок-суддів та жінок-держслужбовців, яка діє з 2023 року.

Нагадаємо, наразі досі діє повна заборона на виїзд для суддів, незалежно від статі та відношення до військового обов’язку – крім службових відряджень. Аналогічна заборона діє для народних депутатів, міністрів та інших посадовців, які можуть їздити лише у службові відрядження.

РСУ вирішила звернутися до Кабміну з пропозицією розглянути питання щодо надання можливості виїзду за межі України у період щорічної або соціальної відпустки жінкам-державним службовцям і жінкам-суддям, які не є військовозобов’язаними, у виняткових випадках – для лікування, догляду за хворими родичами або возз’єднання з дітьми та членами сім’ї, які перебувають за кордоном.

У серпні 2023 року Рада суддів вже зверталася до уряду з проханням переглянути повну заборону, яка була уведена в січні 2023 року постановою №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

«Незважаючи на проведену підготовчу роботу та підтримку професійної спільноти, ситуація з врегулюванням виїзду за кордон жінок-суддів залишається незмінною – відповідні зміни до урядової постанови досі не внесено.

Разом з тим, у публічному просторі з’явилася інформація про можливість виїзду за кордон у відпустку для заброньованих чоловіків, що свідчить про потенційну готовність держави до гнучкішого підходу у врегулюванні питань тимчасового виїзду окремих категорій працівників.

У цьому контексті особливу надію викликає нещодавнє призначення Прем’єр-міністром України жінки, яка, без сумніву, добре усвідомлює ті глибокі соціальні виклики, що постали перед українськими родинами в умовах війни», йдеться у зверненні РСУ.

«Сотні українських родин, зокрема, й родини суддів, були розділені війною на роки. Тривала неможливість побачити власних дітей або доглянути за тяжкохворими родичами, навіть під час щорічної законної відпустки, викликає не лише глибоке моральне напруження, а й ставить під сумнів реальність забезпечення права на сімейне життя для жінок, які сумлінно виконують обов’язки на службі державі.

Ця ситуація, на жаль, вже має практичні наслідки для кадрового потенціалу судової системи: відомі випадки, коли саме через неможливість на законних підставах тимчасово виїхати за межі України у відпустку, жінки-судді змушені подавати заяви про відставку. Таким чином, нереалізоване право на підтримання родинних зв’язків трансформується в реальну загрозу для функціонування судової влади в умовах воєнного стану», зазначено у рішенні РСУ.

Нагадаємо, введена ця заборона була на виконання рішення РНБО. Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Стосується ця чинна заборона і працівників НАБУ.

Разом з тим, 24 липня у Верховній Раді Президент зареєстрував законопроект 13533, який доручає Кабміну та самому НАБУ протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

Автор: Наталя Мамченко

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