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Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

15:22, 28 июля 2025
В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.
Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу
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Совет судей Украины вновь обратился к правительству по вопросу пересмотра запрета на выезд за границу для женщин-судей и женщин-госслужащих, который действует с 2023 года.

Напомним, в настоящее время все еще действует полный запрет на выезд для судей, независимо от пола и отношения к воинской обязанности, кроме служебных командировок. Аналогичный запрет действует для народных депутатов, министров и других должностных лиц, которые могут ездить только в служебные командировки.

РСУ решил обратиться в Кабмин с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении возможности выезда за пределы Украины в период ежегодного или социального отпуска женщинам-государственным служащим и женщинам-судьям, которые не являются военнообязанными, в исключительных случаях — для лечения, ухода за больными родственниками или воссоединения с детьми и членами семьи, находящимися за границей.

В августе 2023 года Совет судей уже обращался к правительству с просьбой пересмотреть полный запрет, который был введен в январе 2023 года постановлением №69 «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины».

«Несмотря на проведенную подготовительную работу и поддержку профессионального сообщества, ситуация с урегулированием выезда за границу женщин-судей остается неизменной – соответствующие изменения в правительственное постановление до сих пор не внесены.

Вместе с тем, в публичном пространстве появилась информация о возможности выезда за границу в отпуск для забронированных мужчин, что свидетельствует о потенциальной готовности государства к более гибкому подходу в урегулировании вопросов временного выезда отдельных категорий работников.

В этом контексте особую надежду вызывает недавнее назначение Премьер-министром Украины женщины, которая, без сомнения, хорошо осознает те глубокие социальные вызовы, которые стоят перед украинскими семьями в условиях войны», — говорится в обращении РСУ.

«Сотни украинских семей, в том числе и семьи судей, были разделены войной на годы. Длительная невозможность увидеть собственных детей или ухаживать за тяжелобольными родственниками, даже во время ежегодного законного отпуска, вызывает не только глубокое моральное напряжение, но и ставит под сомнение реальность обеспечения права на семейную жизнь для женщин, которые добросовестно выполняют обязанности на службе государству.

Эта ситуация, к сожалению, уже имеет практические последствия для кадрового потенциала судебной системы: известны случаи, когда именно из-за невозможности на законных основаниях временно выехать за пределы Украины в отпуск, женщины-судьи вынуждены подавать заявления об отставке. Таким образом, нереализованное право на поддержание семейных связей трансформируется в реальную угрозу для функционирования судебной власти в условиях военного положения», — отмечено в решении РСУ.

Напомним, этот запрет был введен во исполнение решения СНБО. Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т. д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то иной негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

Этот действующий запрет касается и сотрудников НАБУ.

Вместе с тем, 24 июля в Верховной Раде Президент зарегистрировал законопроект 13533, который поручает Кабмину и самому НАБУ в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Автор: Наталя Мамченко

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Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

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