Сотрудникам НАБУ предлагается запретить выезд за границу, кроме служебных командировок — что и так запрещено правилами пересечения границы

Президентский законопроект 13533 о НАБУ и САП поручает Кабмину и НАБУ внести изменения, запрещающие сотрудникам НАБУ выезжать за границу, за исключением служебных командировок, однако согласно решению СНБО от 2023 года должностным лицам уже запрещен выезд за границу – за исключением служебных командировок и лечения.

На фото: Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко встретились с федеральным министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем 1 июля 2025 года.

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Для сотрудников НАБУ может быть установлен запрет на выезд за границу – кроме служебных командировок. Соответствующая рекомендация содержится в законопроекте 13533 относительно роли САП и НАБУ, который Президент Владимир Зеленский зарегистрировал 24 июля.

Впрочем, эта норма не напрямую запрещает такой выезд, а поручает Кабмину и самому НАБУ в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

При этом следует напомнить, что с января 2023 года действует пункт 2-14 Правил пересечения границы, внесенный в свое время по поручению Президента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т.д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», – отметил тогда Президент.

Согласно этому пункту Правил пересечения границы, министры, руководители центральных органов исполнительной власти (а НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом), их первые заместители и заместители, государственные секретари министерств, руководитель Офиса Президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом, и их заместители, глава СБУ, его первый заместитель и заместители, народные депутаты Украины, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители, депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами (а в соответствии со статьей 25 закона о мобилизации бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры) и т.д. имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках. Правда, они также могут выехать для лечения за границей при наличии письма Минздрава.

Напомним, что 21 июля, когда в НАБУ начались обыски у 70 сотрудников, директор НАБУ Семен Кривонос находился в командировке в Великобритании. Также в командировке находился глава САП Александр Клименко.

Соответствующие визиты глав антикоррупционной инфраструктуры за границу не являются редкостью.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году делегации ВАКС, НАБУ и САП провели многодневный визит в Вашингтон. Этот визит, вероятно, стал самым загадочным в истории деятельности антикоррупционных структур в Украине. По информации «Судебно-юридической газеты», визит длился целых девять дней – с 26 августа по 3 сентября 2023 года. Визит в США осуществлялся по приглашению руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Джошуа Тембладора и был профинансирован американской стороной. Из релизов невозможно было понять, как и для чего украинским представителям вообще понадобился вояж почти в 8 тысяч километров (только в одну сторону), о чем и с кем более недели шли переговоры в США и какие будут последствия визита для украинской стороны.

В настоящее время, по результатам визита Клименко и Кривоноса (последний, по подтвержденным НАБУ данным, находился в Великобритании, где была запланирована встреча с министром иностранных дел) отсутствует официальная информация.

Также заключительные положения президентского законопроекта 13533 предусматривают, что в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона СБУ проводит проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Генпрокуратуры, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Кроме того, подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офис генерального прокурора, ГБР, Нацполиции по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в два года проводит полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Ранее в НАБУ заявили, что их сотрудники и так проходят полиграф.

«Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ.

Стоит подчеркнуть: применение полиграфа в таких случаях — устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добросовестности.

В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа. Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на сотрудников», — отметили в НАБУ.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

Автор: Наталя Мамченко

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