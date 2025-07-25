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Минобороны впервые закупит панамы, береты и маскировочные костюмы для военных

14:41, 25 июля 2025
Минобороны впервые закупит панамы, береты и маскировочные костюмы для военных — стартовала новая волна тендеров через Prozorro.
Минобороны впервые закупит панамы, береты и маскировочные костюмы для военных
Иллюстративное изображение: SM Style
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Закупочная агенция Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла» начала новую волну тендеров на приобретение предметов вещевого имущества для Вооружённых Сил. В перечень закупок впервые включены такие элементы экипировки, как панамы, береты, демисезонные ботинки, маскировочные костюмы, а также другие изделия, учитывающие потребности различных подразделений.

Как сообщил директор программы вещевого имущества агентства Никита Чичкан, это первый случай, когда военные официально заказали головные уборы типа «панама» и «берет», а также маскировочные костюмы. В настоящее время потенциальные поставщики проходят процедуру сертификации продукции в соответствии с действующими техническими требованиями.

Часть закупочных процедур уже стартовала, остальные — будут объявлены в ближайшее время. Все тендеры публикуются на электронной площадке Prozorro.

В частности, уже объявлена закупка десяти видов беретов. Ожидается также старт процедур по поставке панам, двух видов маскировочных костюмов, а также рубашек, демисезонных ботинок и летних брюк.

Закупки проводятся на основании запросов от Командования Сил логистики и призваны обеспечить военных вещевым имуществом, адаптированным к условиям службы, боевого применения и задач конкретных подразделений.

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