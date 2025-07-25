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На Буковине будут судить 19-летнего парня, пытавшегося откупиться от ответственности за нетрезвое вождение

19:28, 25 июля 2025
19-летнего буковинца будут судить за попытку подкупа полицейских после того, как его остановили с признаками алкогольного опьянения за рулем.
На Буковине будут судить 19-летнего парня, пытавшегося откупиться от ответственности за нетрезвое вождение
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В Черновицкой области будут судить 19-летнего жителя села Камянка, который предложил неправомерную выгоду сотрудникам полиции после остановки за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, инцидент произошел 1 июля в селе Старый Вовчинець. Патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 19-летний юноша. Во время проверки полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий тест.

Осознавая, что ему грозит ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, водитель попытался избежать наказания и предложил инспекторам взятку. Несмотря на предупреждение о криминальной ответственности, он положил деньги в служебный автомобиль.

Полицейские задокументировали факт правонарушения, после чего следователи собрали доказательства и передали дело в суд. Молодому человеку инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Согласно санкции статьи, буковинцу грозит до четырех лет лишения свободы.

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