Google тестирует Web Guide — поиск становится не списком, а структурированным гидом

Google представила новую функцию поиска на основе Gemini для сложных запросов.

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Компания Google анонсировала экспериментальную функцию Web Guide, которая структурирует результаты поиска в виде тематических блоков, используя возможности искусственного интеллекта Gemini. Функция доступна через платформу Search Labs, но пока не работает в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Google.

Web Guide призван помогать пользователям находить более релевантную информацию по сложным или открытым поисковым запросам, которые требуют анализа нескольких источников и разных точек зрения. В отличие от традиционного списка ссылок, Web Guide группирует результаты по темам. Например, для запроса «как путешествовать самостоятельно в Японии» пользователь получит отдельные категории с подробными гайдами, советами по безопасности и личными историями путешественников. По словам Google, такой подход позволяет охватить более широкий спектр информации, которая могла бы остаться незамеченной в обычном поиске.

Функция основана на fan-out модели, которую Google уже применяет в AI Mode. В компании отмечают, что Web Guide особенно эффективен для сложных запросов, таких как «Лучшие инструменты для поддержания связи с семьей, которая живет в разных часовых поясах?». Новая функция упрощает поиск ответов, предоставляя структурированную и разнообразную информацию, что способствует лучшему пониманию темы.

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