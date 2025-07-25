Практика судов
  1. В мире

Google тестирует Web Guide — поиск становится не списком, а структурированным гидом

18:52, 25 июля 2025
Google представила новую функцию поиска на основе Gemini для сложных запросов.
Google тестирует Web Guide — поиск становится не списком, а структурированным гидом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google анонсировала экспериментальную функцию Web Guide, которая структурирует результаты поиска в виде тематических блоков, используя возможности искусственного интеллекта Gemini. Функция доступна через платформу Search Labs, но пока не работает в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Google.

Web Guide призван помогать пользователям находить более релевантную информацию по сложным или открытым поисковым запросам, которые требуют анализа нескольких источников и разных точек зрения. В отличие от традиционного списка ссылок, Web Guide группирует результаты по темам. Например, для запроса «как путешествовать самостоятельно в Японии» пользователь получит отдельные категории с подробными гайдами, советами по безопасности и личными историями путешественников. По словам Google, такой подход позволяет охватить более широкий спектр информации, которая могла бы остаться незамеченной в обычном поиске.

Функция основана на fan-out модели, которую Google уже применяет в AI Mode. В компании отмечают, что Web Guide особенно эффективен для сложных запросов, таких как «Лучшие инструменты для поддержания связи с семьей, которая живет в разных часовых поясах?». Новая функция упрощает поиск ответов, предоставляя структурированную и разнообразную информацию, что способствует лучшему пониманию темы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.

«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве студента и приказ командира о зачислении в состав воинской части – но отказался удовлетворить требование об исключении из списков в/ч

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, отказался удовлетворить требование об исключении студента с отсрочкой из списков воинской части, но отменил приказ командира о его зачислении в списки личного состава – теперь непонятно, на основании чего студент служит в ВСУ.

Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения не может рассматриваться как добровольная выплата потерпевшим — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно применил положения статьи 1215 ГК, так как выплата страхового возмещения осуществлена в соответствии с императивным требованием законодательства об исполнении действующего решения суда.

Законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы — КУС ВС

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва