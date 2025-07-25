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В Киеве мужчину жестоко избили за замечание на спортивной площадке

13:29, 25 июля 2025
Мужчину избили до потери сознания.
В Киеве мужчину жестоко избили за замечание на спортивной площадке
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В Святошинском районе столицы полицейские задержали двух молодых людей, которые жестоко избили местного жителя после замечания по поводу их поведения. Пострадавший в настоящее время находится в реанимации, а нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл на одной из местных спортивных площадок. По данным полиции, двое 24-летних киевлян распивали алкогольные напитки и вели себя шумно. Когда 34-летний житель района сделал им замечание, между мужчинами возник конфликт. Старшего мужчину избили до потери сознания.

После нападения злоумышленники скрылись, а очевидцы вызвали полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления причастны двое молодых людей, и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни на момент причинения, совершённое группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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полиция Киев

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