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У Києві чоловіка жорстоко побили за зауваження на спортивному майданчику

13:29, 25 липня 2025
Чоловіка побили до втрати свідомості.
У Києві чоловіка жорстоко побили за зауваження на спортивному майданчику
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У Святошинському районі столиці поліцейські затримали двох молодиків, які жорстоко побили місцевого жителя після зауваження щодо їхньої поведінки. Постраждалий наразі перебуває у реанімації, а нападникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції, інцидент стався на одному з місцевих спортивних майданчиків. За даними поліції, двоє 24-річних киян розпивали алкогольні напої та поводилися гучно. Коли 34-річний мешканець району зробив їм зауваження, між чоловіками виник конфлікт. Старшого чоловіка побили до втрати свідомості.

Після нападу зловмисники втекли, а очевидці викликали поліцію та швидку. Потерпілого госпіталізували у край важкому стані.

Правоохоронці оперативно встановили встановили, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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поліція Київ

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