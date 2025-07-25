У Києві судитимуть чоловіка, який за 60 тисяч доларів обіцяв переправити двох військовозобов’язаних до Молдови. Про це повідомляє міська прокуратура.
За даними слідства, обвинувачений підшукував «клієнтів» через особисті зв'язки, узгоджував з ними деталі перетину кордону та розповідав що потрібно робити. Так, двох чоловіків водій мав довезти до Одеської області до лінії кордону з Молдовою.
За це з охочих виїхати брали по 20 тисяч доларів одразу у Києві, а ще по 10 потрібно було передати перед кордоном водію.
Таким чином двоє чоловіків мали заплатити 60 тисяч доларів.
У Києві гроші передавались через пункт обміну валют, де обвинувачений їх спершу перевірив. Затримали його безпосередньо з 40 тисяч доларів, які чоловіки передали як частину оплати за перетин кордону.
Наразі обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.
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