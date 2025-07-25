Мужчину задержали в Киеве с 40 тысячами долларов, которые он получил как часть платы за незаконное пересечение границы.

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В Киеве будут судить мужчину, который за 60 тысяч долларов обещал переправить двух военнообязанных в Молдову. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый подыскивал «клиентов» через личные связи, согласовывал с ними детали пересечения границы и объяснял, что нужно делать. Так, двоих мужчин водитель должен был довезти в Одесскую область к линии границы с Молдовой.

За это с желающих выехать брали по 20 тысяч долларов сразу в Киеве, а еще по 10 нужно было передать водителю перед границей.

Таким образом, двое мужчин должны были заплатить 60 тысяч долларов.

В Киеве деньги передавались через пункт обмена валют, где обвиняемый сначала их проверил. Его задержали непосредственно с 40 тысячами долларов, которые мужчины передали как часть оплаты за пересечение границы.

В настоящее время обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд для рассмотрения по существу.

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