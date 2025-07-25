Google тестує Web Guide — пошук стає не списком, а структурованим гідом

Google представила нову функцію пошуку на основі Gemini для складних запитів.

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Компанія Google анонсувала експериментальну функцію Web Guide, яка структурує результати пошуку у вигляді тематичних блоків, використовуючи можливості штучного інтелекту Gemini. Функція доступна через платформу Search Labs, але наразі не працює в Україні. Про це повідомила пресслужба Google.

Web Guide покликаний допомагати користувачам знаходити більш релевантну інформацію за складними чи відкритими пошуковими запитами, які потребують аналізу кількох джерел і різних точок зору. На відміну від традиційного списку посилань, Web Guide групує результати за темами. Наприклад, для запиту «як подорожувати самостійно в Японії» користувач отримає окремі категорії з детальними гайдами, порадами щодо безпеки та особистими історіями мандрівників. За словами Google, такий підхід дозволяє охопити ширший спектр інформації, яка могла б залишитися непоміченою у звичайному пошуку.

Функція базується на fan-out моделі, яку Google уже застосовує в AI Mode. У компанії зазначають, що Web Guide особливо ефективний для складних запитів, таких як «Найкращі інструменти для підтримки зв’язку з родиною, яка живе у різних часових зонах?». Нова функція спрощує пошук відповідей, надаючи структуровану та різноманітну інформацію, що сприяє кращому розумінню теми.

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