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На Буковині судитимуть 19-річного хлопця, який намагався відкупитися від відповідальності за нетверезе водіння

19:28, 25 липня 2025
19-річного буковинця судитимуть за спробу підкупу поліцейських після того, як його зупинили з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом.
На Буковині судитимуть 19-річного хлопця, який намагався відкупитися від відповідальності за нетверезе водіння
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У Чернівецькій області судитимуть 19-річного мешканця села Кам’янка, який запропонував неправомірну вигоду працівникам поліції після зупинки за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, інцидент стався 1 липня у селі Старий Вовчинець. Патрульні запинили автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 19-річний молодик. Під час перевірки поліцейські помітили в юнака явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест.

Усвідомлюючи, що може понести відповідальність за керування у нетверезому стані, водій спробував уникнути покарання і запропонував інспекторам хабар. Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав гроші до службового авто.

Поліцейські задокументували факт правопорушення, після чого слідчі зібрали докази та передали справу до суду. Молодому чоловіку інкримінують порушення ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Згідно із санкцією статті, буковинцю загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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